Фигуристка Трусова занялась флоубордингом в Таиланде
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео, как она делает первые шаги во флоубординге на отдыхе в Таиланде.
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео, как она делает первые шаги во флоубординге на отдыхе в Таиланде.
На видео 18-летняя Трусова, в купальнике, осваивает базовые упражнения во флоубординге — серфинге на искусственной волне.
Трусова и ее молодой человек фигурист Марк Кондратюк отдыхают на вилле в Таиланде.
В минувшем сезоне Александра Трусова пропустила чемпионат России и финал Гран-при страны из-за проблем со здоровьем. Трусова серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в одиночном катании.