Фигуристка Трусова занялась флоубордингом в Таиланде

На видео 18-летняя Трусова, в купальнике, осваивает базовые упражнения во флоубординге — серфинге на искусственной волне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a028fcb2354797bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-151899764&autoplay=1&id=456244892" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>​ Во время загрузки произошла ошибка.

Трусова и ее молодой человек фигурист Марк Кондратюк отдыхают на вилле в Таиланде.