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1 июня, источник: Sportmail.ru

Фигуристка Трусова занялась флоубордингом в Таиланде

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала видео, как она делает первые шаги во флоубординге на отдыхе в Таиланде.

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Источник: РИА "Новости"

На видео 18-летняя Трусова, в купальнике, осваивает базовые упражнения во флоубординге — серфинге на искусственной волне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трусова и ее молодой человек фигурист Марк Кондратюк отдыхают на вилле в Таиланде.

В минувшем сезоне Александра Трусова пропустила чемпионат России и финал Гран-при страны из-за проблем со здоровьем. Трусова серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине в одиночном катании.

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