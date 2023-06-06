Губерниев встал на колени перед Загитовой, поцеловав ее руку: видео
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед фигуристкой Алиной Загитовой за критику в ее адрес. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед фигуристкой Алиной Загитовой за критику в ее адрес. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Губерниев принес олимпийской чемпионке извинения перед началом забега фигуристок на 60 метров в рамках «Забега на Никольской», встал перед ней на колени и поцеловал ее руку.
«Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России… Повинную голову меч не сечет, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!» — сказал Губерниев.
Ранее Губерниев неоднократно иронично высказывался в адрес Загитовой. После «Забега на Никольской» комментатор в своем телеграм-канале поделился подробностями примирения с фигуристкой.
«Ребята, поговорил с Загитовой! Алина говорит: “Вы извиняетесь?” Я говорю: “Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!” Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления! Теперь не разлей вода, но это неточно», — написал Губерниев.
Загитова заняла третье место в забеге фигуристок, опередив лишь Аделию Петросян. Первой стала Софья Акатьева, второй — Камила Валиева. Фигуристки специально остановились перед финальной чертой, чтобы вместе перешагнуть через финишную черту, но технически первой финишировала Акатьева.
Результаты забега фигуристок: