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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев встал на колени перед Загитовой, поцеловав ее руку: видео

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед фигуристкой Алиной Загитовой за критику в ее адрес. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Губерниев принес олимпийской чемпионке извинения перед началом забега фигуристок на 60 метров в рамках «Забега на Никольской», встал перед ней на колени и поцеловал ее руку.

«Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России… Повинную голову меч не сечет, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!» — сказал Губерниев.

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Ранее Губерниев неоднократно иронично высказывался в адрес Загитовой. После «Забега на Никольской» комментатор в своем телеграм-канале поделился подробностями примирения с фигуристкой.

«Ребята, поговорил с Загитовой! Алина говорит: “Вы извиняетесь?” Я говорю: “Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!” Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления! Теперь не разлей вода, но это неточно», — написал Губерниев.

Загитова заняла третье место в забеге фигуристок, опередив лишь Аделию Петросян. Первой стала Софья Акатьева, второй — Камила Валиева. Фигуристки специально остановились перед финальной чертой, чтобы вместе перешагнуть через финишную черту, но технически первой финишировала Акатьева.

Результаты забега фигуристок:

  1. Софья Акатьева — 18,44;
  2. Камила Валиева — 19,56;
  3. Алина Загитова — 19,66;
  4. Аделия Петросян — 19,85.

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