Губерниев встал на колени перед Загитовой, поцеловав ее руку: видео

Губерниев принес олимпийской чемпионке извинения перед началом забега фигуристок на 60 метров в рамках «Забега на Никольской», встал перед ней на колени и поцеловал ее руку.

«Алина, простите меня! Я был по отношению к вам, может быть, чуть-чуть чрезмерен в эфире. И здесь, на глазах у России… Повинную голову меч не сечет, друзья! Алина Загитова, я у ваших ног!» — сказал Губерниев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VhTpC_mVIVM" title="Губерниев попросил прощения у Алины Загитовой #shortvideo #шоубиз #губерниев #загитова #n1media" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Губерниев неоднократно иронично высказывался в адрес Загитовой. После «Забега на Никольской» комментатор в своем телеграм-канале поделился подробностями примирения с фигуристкой.

«Ребята, поговорил с Загитовой! Алина говорит: “Вы извиняетесь?” Я говорю: “Да! Правда, непонятно за что, но извиняюсь!” Пообещал Загитовой, что на совместных мероприятиях буду максимально мил и приветлив! Показал книгу Светланы Макаровой про мастерство эфирного выступления! Теперь не разлей вода, но это неточно», — написал Губерниев.

Загитова заняла третье место в забеге фигуристок, опередив лишь Аделию Петросян. Первой стала Софья Акатьева, второй — Камила Валиева. Фигуристки специально остановились перед финальной чертой, чтобы вместе перешагнуть через финишную черту, но технически первой финишировала Акатьева.

Результаты забега фигуристок: