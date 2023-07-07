Роман Костомаров и еще четыре известных спортсмена, которым пришлось учиться жить после ампутации конечностей

Роман Костомаров (фигурное катание)

Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в январе 2023 года. Из-за осложнений у него развился некроз тканей, и ему пришлось провести частичную ампутацию конечностей. В больнице он провел 175 дней, ему установили протезы и провели курс реабилитации, чтобы спортсмен привык к ним.

Сейчас он находится дома, но вскоре ему вновь предстоит встретиться с врачами, чтобы подготовиться к протезированию рук. Изготовление рук занимает больше времени, так как они устроены сложнее, чем протезы для ног. Кисти должны полностью функционировать, а три пальца двигаться и отвечать на импульсы, которые посылает человек.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=793b659139bfbf0b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239076&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Протезы как у Романа стоят несколько миллионов рублей, обслуживать их тоже дорого. Ремонт или замена деталей может стоить несколько сотен тысяч рублей за одну искусственную конечность. У фигуриста таких будет четыре. С помощью протезов Костомаров сможет вернуться к повседневной жизни и спорту, как только привыкнет к ним и научится пользоваться.

Марко Чезето (легкая атлетика)

Кениец Марко Чезето родился здоровым ребенком. С детства он любил бегать, поэтому поступил в академию бега в Элдорете. После его пригласили в США для участия в специализированной спортивной программе университета Аляски. Там он выступал в студенческих соревнованиях и выигрывал награды в беге на длинные дистанции.

В 2011 году двоюродный брат Марко и одновременно товарищ по команде совершил самоубийство. Чезето тяжело переживал потерю близкого человека, подсел на антидепрессанты и во время очередной истерики выбежал на улицу и побежал по сугробам. Спустя 55 часов его нашли в тяжелом состоянии, с истощением и обмороженными конечностями. Врачам не удалось спасти ноги ниже колен, поэтому их ампутировали.

Несмотря на потерю конечностей, Марко продолжил тренироваться. Он получил грант на покупку специальных протезов для бега на длинные дистанции. В 2018 году Чезето впервые принял участие в Нью-Йоркском марафоне, где финишировал менее чем за три часа. На Бостонском марафоне в 2019 году Марко установил мировой рекорд среди параатлетов с ампутированными нижними конечностями (2:42:24). Он обошел достижение Ричарда Уайтхеда на 28 секунд.

Алессандро Дзанарди (автомобильные гонки)

Алессандро Дзанарди не только выжил после страшной аварии, в которой потерял ноги, но и стал звездой двух Паралимпиад в 2012 и 2016 году. Пилот выступал Формуле-1 со средними результатами. В автогоночной серии CART Дзанарди, наоборот, победил на трех Гран-при в дебютном сезоне, получил награду «Новичок года» и выиграл чемпионат в 1997 и 1998 годах.

На одной из гонок американского чемпионата автомобилей с открытыми колесами произошла авария. Алессандро лидировал в Германии на «Лаузицринге», ему оставалось 13 кругов до финиша, но выезжая с пит-лейна, гонщик не смог справиться с управлением. В его автомобиль врезался другой болид и разрубил машину итальянца пополам.

Дзанарди потерял около 70% крови. Неделю он провел в медикаментозной коме, перенес несколько сложных операций и в результате потерял обе ноги выше колена. Из-за этого врачи не смогли провести ему протезирование. Алессандро сам сделал себе искусственные ноги, научился передвигаться и смог управлять автомобилем. Спустя два года он вернулся на «Лаузицринг» и проехал 13 кругов, которые оставались ему до победного финиша.

Итальянец завоевал несколько медалей на Паралимпийских играх. Он взял два золота и одно серебро в шоссейной гонке и гонке с раздельным стартом по паравелоспорту на Паралимпиаде 2012 года в Лондоне. На Играх в Рио-де-Жанейро Дзанарди выиграл третье паралимпийское золото. Спортсмен пробовал себя в триатлоне. В 2016 году Алессандро установил мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями.

Бетани Хэмилтон (серфинг)

Бетани Хэмилтон родилась на Гавайях. В четыре года она начала кататься на доске, а в 13 лет ее считали одной из самых талантливых спортсменок поколения.

В 2003 году Бетани вместе с Аланой Бланшар, ее братом и отцом отправились серфить на пустынный пляж. Когда они отдыхали лежа на досках, Бетани атаковала четырехметровая тигровая акула и оторвала ей руку. Девушку доставили в больницу в состоянии гиповолемического шока. Спортсменка потеряла около 60% крови.

Спустя месяц после происшествия Хэмилтон решила возобновить катание на серфинге. От идеи с протезом спортсменка отказалась, поэтому ее отец сконструировал особую версию борда — укороченный вариант с петлей для руки. Бетани держалась за нее и могла подныривать под волну и вставать на доску.

Бетани впервые выиграла национальные соревнования и получила премию «Лучшее возвращение в спорт» в 2003 году. Через год вышла ее автобиография «Серфер души: правдивая история веры, семьи и борьбы за возвращение на доску», по мотивам которой позже сняли фильм «Серфер души». Сейчас Хэмилтон ездит по миру с мотивирующими лекциями.

Марцин Олекси (футбол)

Марцин был вратарем команды «Корона» из города Кожухув, игравшей в четвертом польском дивизионе. Тренер считал его талантливым и перспективным спортсменом. Он получал личные призы на турнирах, но зарабатывал на жизнь не футболом, а дорожными работами.

В ноябре 2010 года, когда ему было 23 года, с ним произошел несчастный случай на работе. Марцин стал жертвой аварии, в которой не принимал участия. Машина под управлением пожилого человека влетела в 150-килограммовый каток, который проехал по ногам футболиста. По дороге в больницу он потерял сознание, а когда пришел в себя после операции — понял, что часть ноги левой ампутировали.

Два года Марцин провел в инвалидной коляске, но потом начал использовать протез. Спустя 9 лет после ампутации, он вернулся в футбол и провел первую тренировку в клубе для людей с ампутированными конечностями в городе Познань. Олекси попал в сборную Польши и сейчас играет за клуб «Варта» на позиции нападающего.

7 ноября 2022 года в матче с жешувской «Сталью» спортсмен забил гол «ножницами». За гол он был номинирован на премию Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года. Эту награду выигрывали Криштиану Роналду, Неймар, Златан Ибрагимович, Мохамед Салах и другие.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b9c86a81ae89f64b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239101&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

27 февраля 2023 года Марцин Олекси выиграл, опередив в голосовании Димитри Пайета и Ришарлисона. Он стал первым поляком — обладателем этого приза.