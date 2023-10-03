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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Костомаров опубликовал видео, в котором пишет бионической рукой

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал видеоролик, в котором поделился своими успехами по восстановлению после тяжелой болезни.

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В опубликованном видео Костомаров пишет бионической рукой слово «мама», а также рисует сердечко.

Ранее Костомаров рассказал, что стоимость бионической руки российского производства составила два миллиона рублей.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

В августе Костомарову установили новые протезы стоп, а месяц назад олимпийский чемпион по фигурному катанию впервые после ампутации вышел на лед.

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 Роман Костомаров опубликовал видео, в котором пишет бионической рукой
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