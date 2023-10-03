Роман Костомаров опубликовал видео, в котором пишет бионической рукой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239460" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В опубликованном видео Костомаров пишет бионической рукой слово «мама», а также рисует сердечко.

Ранее Костомаров рассказал, что стоимость бионической руки российского производства составила два миллиона рублей.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.