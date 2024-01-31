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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Журналист из США: Наказание для Валиевой неоправданно суровое

Американский журналист Филипп Херш прокомментировал вынесенный 29 января вердикт CAS.

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Источник: РИА "Новости"

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на четыред года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

«Я считаю, что наказание было неоправданно суровым, учитывая первое нарушение, совершенное тогдашним 15-летним подростком. Лишите ее результатов, лишите медалей, но дайте более короткий срок дисквалификации. Правила допускали предупреждение или отстранение на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация уже успела бы закончиться, что дало бы Валиевой шанс вернуться на соревнования.

Говоря это, я понимаю, что мы многого не знаем, включая обоснование четырехлетней дисквалификации. Надеюсь, мы увидим полную стенограмму дела CAS (мотивировочное решение).
Камила Валиева, которой было 15 лет, когда все произошло, заслуживает сочувствия, если только, как это ни маловероятно, она изначально знала о том, что ей дали запрещенное вещество. А ее окружение должно попасть под расследование», — написал Филипп Херш в соцсетях.

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Камилы Валиевой в командном турнире и присудил третье место сборной России. Чемпионом Олимпийских игр объявлена сборная США.

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