Журналист из США: Наказание для Валиевой неоправданно суровое

«Я считаю, что наказание было неоправданно суровым, учитывая первое нарушение, совершенное тогдашним 15-летним подростком. Лишите ее результатов, лишите медалей, но дайте более короткий срок дисквалификации. Правила допускали предупреждение или отстранение на три месяца. Даже двухлетняя дисквалификация уже успела бы закончиться, что дало бы Валиевой шанс вернуться на соревнования.



Говоря это, я понимаю, что мы многого не знаем, включая обоснование четырехлетней дисквалификации. Надеюсь, мы увидим полную стенограмму дела CAS (мотивировочное решение).

Камила Валиева, которой было 15 лет, когда все произошло, заслуживает сочувствия, если только, как это ни маловероятно, она изначально знала о том, что ей дали запрещенное вещество. А ее окружение должно попасть под расследование», — написал Филипп Херш в соцсетях.