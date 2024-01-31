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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Валиева перестала посещать тренировки Этери Тутберидзе

Валиева может вернуться к соревнованиям не ранее 24 декабря 2025 года.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА Новости, после вердикта Спортивного арбитражного суда Камила Валиева перестала посещать тренировки.

Согласно правилам дисквалификации, Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги и на государственном льду.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию. ISU присудил России третье место в командном турнире фигуристовна Олимпийских играх 2022 года. Камила также лишилась золотых наград чемпионатов Европы и России.

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