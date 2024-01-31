Валиева перестала посещать тренировки Этери Тутберидзе

Как сообщает РИА Новости, после вердикта Спортивного арбитражного суда Камила Валиева перестала посещать тренировки.

Согласно правилам дисквалификации, Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги и на государственном льду.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.