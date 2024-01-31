Валиева перестала посещать тренировки Этери Тутберидзе
Валиева может вернуться к соревнованиям не ранее 24 декабря 2025 года.
Валиева может вернуться к соревнованиям не ранее 24 декабря 2025 года.
Как сообщает РИА Новости, после вердикта Спортивного арбитражного суда Камила Валиева перестала посещать тренировки.
Согласно правилам дисквалификации, Валиева на время отстранения не имеет права тренироваться за государственные деньги и на государственном льду.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.
Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию. ISU присудил России третье место в командном турнире фигуристовна Олимпийских играх 2022 года. Камила также лишилась золотых наград чемпионатов Европы и России.