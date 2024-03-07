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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров рассказал, сколько часов в день тренируется

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, сколько времени в день уделяет тренировкам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне в зале становится хорошо, когда я тренируюсь. Особенно, когда тренировка заканчивается. Вот тогда я чувствую полное удовлетворение, чувствую, что я фактически нормальный человек, я по-прежнему могу заниматься, по-прежнему могу получать этот адреналин от проделанной работы. Я выхожу из зала более вдохновленный, оживленный, более легкий, и как-то день дальше идет гораздо легче, нежели, когда я не занимаюсь.

Два часа, может быть, в день я занимаюсь. Иногда, может быть, больше — если зал и бассейн, это занимает больше времени. Но два часа минимум», — приводит слова Костомарова ТАСС.

Ранее вышел трейлер документального сериала про Костомарова. В основу сюжета сериала «Роман Костомаров: рожденный дважды» легла борьба фигуриста с болезнью, его возвращение к полноценной жизни благодаря поддержке близких и помощи врачей.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре прошлого года Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

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