Костомаров рассказал, сколько часов в день тренируется

«Мне в зале становится хорошо, когда я тренируюсь. Особенно, когда тренировка заканчивается. Вот тогда я чувствую полное удовлетворение, чувствую, что я фактически нормальный человек, я по-прежнему могу заниматься, по-прежнему могу получать этот адреналин от проделанной работы. Я выхожу из зала более вдохновленный, оживленный, более легкий, и как-то день дальше идет гораздо легче, нежели, когда я не занимаюсь.



Два часа, может быть, в день я занимаюсь. Иногда, может быть, больше — если зал и бассейн, это занимает больше времени. Но два часа минимум», — приводит слова Костомарова ТАСС.