Аксель в фигурном катании: база для чемпионов

В нашей статье мы расскажем вам как правильно исполняется аксель, за что спортсмены могут потерять баллы, и историю появления прыжка в фигурном катании.
Что такое аксель в фигурном катании, и чем он отличается от других прыжков
Аксель — это реберный прыжок. То есть спортсмен отталкивается от ребра конька во время прыжка. Элемент содержит неполное количество оборотов (от полутора, до четырех с половиной). Именно это и является главной отличительной особенностью элемента в сравнении с другими прыжками.
Посмотрите видео, как выполняется аксель.
Виды акселей в фигурном катании и их стоимость
Аксель, как и любой другой прыжок имеет уровни сложности. Самый базовый прыжок (одинарный) имеет полтора оборота. Выполняя двойной, фигурист совершает в воздухе два с половиной оборота. Тройной аксель в фигурном катании — это три с половиной оборота. Самым сложным является четверной аксель — четыре с половиной оборота в воздухе. Сейчас покажем, сколько стоит каждый аксель в фигурном катании.
|Одинарный аксель в фигурном катании
|Чистое исполнение оценивается в 1,1 балла
|Двойной аксель в фигурном катании
|3,3 балла
|Тройной аксель в фигурном катании
|8 баллов
|Четверной аксель в фигурном катании
|12,5 баллов за чистый прыжок
|Недокрут до 180 градусов
|80 % от суммы балла за прыжок
|Недокрут больше 180 градусов
|В этом случае спортсмен получает балл за более низкий уровень прыжка (если «грязно» выполнен тройной аксель, то оценка идет как за двойной
История возникновения акселя
Особенность элемента еще и в том, что аксель — самый старый прыжок в фигурном катании. Элемент назван в честь его первого исполнителя — норвежца Акселя Паульсена. А впервые Паульсен продемонстрировал его в 1882 году. Мало того, спортсмен показал его на беговых коньках, так как выступал в двух дисциплинах. И в конькобежном спорте он достиг намного больших успехов — выигрывал чемпионат мира 8 лет подряд! Но и успел дать миру фигурного катания базовый сложный прыжок.
В 20-х годах прошлого века элемент впервые покорился девушке — также норвежке Соне Хени. Американец Дик Баттон на Олимпийских играх в 1948 году смог выполнить двойной аксель, а первый чистый тройной прыжок смог сделать Александр Фадеев на чемпионате Европы в 1981 году. У девушек тройной аксель выполнили не так много спортсменок, среди них есть и россиянки — Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Людмила Нелидина.
Пошаговая техника выполнения акселя для начинающих
Аксель — это вам не приседания, за неделю не натренировать. Но наша пошаговая инструкция поможет вам понять прыжок. Пошаговую технику выполнения акселя покажем ниже.
1. Начинайте скольжение
Скользите правой ногой назад и наружу. Важно набрать нужную скорость, руки при этом должны быть подняты выше пояса. Ехать нужно спиной вперед.
2. Развернитесь перед прыжком
Сделать это нужно, перенеся центр тяжести на другую ногу (левую), слегка присев.
3. Оттолкнитесь
Продолжайте скользить по дуге. Сделайте тормозящее движение коньком, одновременно оттолкнувшись, совершите мах свободной ногой (правой).
4. В воздухе необходимо сгруппироваться.
Когда тело начинает вращение, следите за тем, чтобы правая нога вращалась вместе с ним. Прижимайте руки к туловищу как можно сильнее. Поместите их немного ниже правого плеча. Почти как «Ваканда, навеки!».
5. Приземляйтесь
Приземление происходит на маховую ногу. Левую при этом нужно вытянуть назад.
Частые ошибки при выполнении акселя
Техника прыжка «аксель» в фигурном катании вызывает сложности и у опытных спортсменов, и, конечно, у детей. Чем больше оборотов, тем больше вероятность недокрута, который влечет за собой потерю баллов. Вот некоторые типичные ошибки.
1. Неправильный выезд на прыжок
Эта ошибка часто встречается на детских соревнованиях. Юные спортсмены выезжают не вперед по фронту движения, а назад, практически в то же место, откуда шла дуга наезда. Это указывает на то, что фигуристы не могут перенести центр тяжести с толчковой ноги на маховую.
2. Неправильная группировка
Бывает так, что спортсмен неправильно работает руками при группировке. В этом случае мах руками перед группировкой отсутствует. Руки нужно подавать вперед также, как и маховую ногу. Это даст время и пролет на перенос центра тяжести с одной ноги на другую.
3. Работа маховой ноги
Маховая нога задает направление вращения. Именно поэтому нужно следить, чтобы нога вращалась вместе с телом, помогая совершать обороты. Тренеры рекомендуют нарабатывать баланс маховой и толчковой ноги во время выполнения любого прыжка.
4. Правильный прыжок
Прыжок с дуги наезда должен осуществляться либо со стопорящего движения, либо через зубец конька. Прыгает фигурист с конечной точки дуги (шага), которую выполняет спортсмен перед прыжком. Спортсмен должен уметь ехать на наружном ребре, остановиться, повернуть конек поперек движения, как это делают все танцоры.
5. Правильное положение таза
В момент вращения нужно следить за тем, чтобы таз не покидал пределы круга, по которому совершается оборот. Иначе не получится выезд из прыжка и приземление.
Удалось ли кому-то из фигуристов выполнить чистый четверной аксель
Попытки выполнить этот сложнейший вариант акселя предпринимали многие фигуристы. Но даже таким асам, как Юдзуру Ханю, это не удавалось. В 2022 году четверной аксель был нанесен на карту фигурного катания официально. На соревнованиях его смог выполнить Илья Малинин (американский фигурист). Среди девушек пока что аксель с четырьмя с половиной оборотами не выполнил никто.
Пятерной аксель в фигурном катании на сегодняшний день на соревнованиях никто не делал. Но вот в чем фишка: многие тренеры говорили, что четыре с половиной оборота уже являются невыполнимыми, но прогресс спорта не стоит на месте! Поэтому настанет день, когда этой статье потребуется дополнение.
Что нужно запомнить об акселе — прыжке в фигурном катании
А теперь основные моменты, которые нельзя забывать, если вы следите за фигурным катанием или хотите начать им заниматься.
- Аксель — старейший из прыжков в фигурном катании, названный в честь норвежца Акселя Паульсена. Элемент появился еще в позапрошлом веке.
- Этот прыжок является единственным с неполным количеством оборотов.
- Количество оборотов делает аксель сложнейшим прыжком среди всех в фигурном катании.
- Максимальное количество оборотов (4,5) на официальных соревнованиях выполнил лишь американец Илья Малинин.
- Самый «дорогой» аксель оценивается в 12,5 баллов.
- Четыре с половиной оборота девушки не делали. А вот тройной аксель в фигурном катании у девушек случался. В список таких профессионалов, кто смог, попали и россиянки Туктамышева, Косторная, Нелидина.
- Как правильно прыгать и приземлять аксель, вам может подсказать только тренер. Не пытайтесь изучать прыжок самостоятельно! Не просто так он является сложным элементом даже для профи.