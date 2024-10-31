Аксель в фигурном катании: база для чемпионов

Особенность элемента еще и в том, что аксель — самый старый прыжок в фигурном катании. Элемент назван в честь его первого исполнителя — норвежца Акселя Паульсена. А впервые Паульсен продемонстрировал его в 1882 году. Мало того, спортсмен показал его на беговых коньках, так как выступал в двух дисциплинах. И в конькобежном спорте он достиг намного больших успехов — выигрывал чемпионат мира 8 лет подряд! Но и успел дать миру фигурного катания базовый сложный прыжок.