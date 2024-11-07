Тулуп в фигурном катании: техника выполнения прыжка

Мы расскажем вам историю возникновения прыжка и его эволюцию — все для того, чтобы в следующий раз при просмотре выступлений фигуристов вы сразу могли определить момент выполнения тулупа.
Что такое тулуп в фигурном катании, и чем он отличается от других прыжков
В фигурном катании есть шесть видов прыжков: реберные (аксель, сальхов и риттбергер) и зубцовые (тулуп, флип, лутц). Они отличаются типом отталкивания во время прыжка.
Тулуп выполняется следующим образом: фигурист едет на правой ноге, потом отталкивается ото льда зубцом конька левой ноги, совершает нужное количество оборотов и приземляется на правую ногу.
Посмотрите видео, как выполняется тулуп:
Виды тулупов в фигурном катании и стоимость прыжков в баллах
Тулуп имеет четыре уровня сложности: одинарный, двойной, тройной и четверной. Цифра обозначает количество оборотов, которое совершает фигурист в воздухе. Стоимость прыжка прямо пропорциональна его сложности. За некачественные обороты баллы снимают.
|Одинарный тулуп в фигурном катании
|Чистый прыжок приносит 0,4 балла
|Двойной тулуп в фигурном катании
|Чистый прыжок приносит 1,3 балла
|Тройной тулуп в фигурном катании
|Чистый прыжок стоит уже 4,2 балла
|Четверной тулуп в фигурном катании
|За него можно получить 9,5 балла
|Недокрут до 80%
|Оценивается в 80 % от чистой оценки
|Недокрут более 80 %
|Оценка на ступень ниже (то есть четверной, как тройной и т. д.)
История возникновения тулупа
Все прыжки в фигурном катании появлялись постепенно и завоевывали любовь спортсменов.
Первым был аксель, который исполнил норвежец Аксель Паульсен 1882 году. Тулуп намного моложе: изобретателем элемента стал американец Брюс Мэйпс лишь в 1920 году. Прыжок изначально даже был назван в честь него, но по иронии термин «мэйпс» не прижился в фигурном катании. А вот в роликовых коньках элемент закрепился именно с таким названием. Все дело в том, что сам спортсмен не достиг каких-то значимых высот в спорте, но как новатор в историю попал. Хотя его изобретение назвали «петлей на носке» (toe loop).
Истории трудно установить, кто первым выполнил двойной тулуп. Все дело в том, что эволюция прыжка развивалась быстрее других, ведь тулуп оказался проще из-за приземления на нетолчковую ногу.
Но точно известно, кто сделал первый тройной тулуп — американский спортсмен Томас Литц, произошло это на чемпионате мира в 1964 году. Четверной тулуп получилось выполнить спустя 24 года, достижение покорилось канадцу Курту Браунингу в 1988 году. Интересно, что это первый четверной прыжок на международных соревнованиях в принципе. Понадобилось для такого достижения элементу всего 68 лет, меньше, чем остальным прыжкам.
У девушек, правда, четверной тулуп пришлось ждать еще очень долго, но для наших болельщиков ожидание того стоило. В 2018 году Александра Трусова (сегодня — Александра Игнатова) стала первой одиночницей с таким достижением.
Способы захода на тулуп
На сегодняшний день фигуристы заходят на выполнение прыжка двумя основными способами:
— Первый способ считается наиболее простым. Это заход с помощью шага тройки «вперед-внутрь» на правой ноге. Фигурист выходит на прыжок внешним ребром конька этой же ноги на ход назад.
— Среди профессионалов распространен и второй способ. В этом случае используется шаг тройка «вперед-наружу» левой ногой. Фигурист выходит в положение прыжка также, как и в первом случае (на внешнее ребро конька).
Пошаговая техника выполнения тулупа для начинающих
Ниже мы расскажем, как прыгать тулуп в фигурном катании. Выполняйте все элементы прыжка по очереди, тогда со временем все получится. Но тренировки должны проходить под присмотром профессионалов!
1. Начинайте скольжение
Оно осуществляется, как вы уже поняли с шага тройки правой ногой. Далее фигурист двигается по дуге (назад-наружу), голову при этом нужно поворачивать в сторону наружной дуги. Вес тела должен находиться на правой ноге.
2. Заход на прыжок
Заходит фигурист на прыжок с левой ноги. На нее нужно перейти перед отталкиванием, перенеся вес тела с правой на левую ногу. При отталкивании спортсмен разворачивает плечи. Толчок происходит с зубца конька левой ноги. Зубец нужно ставить на большой палец ноги. Правую руку при этом нужно вытянуть в направлении прыжка, в ту же сторону по дуге ставится зубец конька.
3. Переход к прыжку
Когда зубец стоит на большом пальце, можно переходить к прыжку. Ноги нужно подвести друг к другу и встать на зубец. Все тело при этом поворачивается по направлению прыжка. Прыжок нужно совершить так, чтобы приземление осуществилось на правую ногу. Во время прыжка носки коньков должны смотреть вниз.
4. Позиция в воздухе
Позиция в воздухе следующая: руки должны быть подняты на уровень груди перед собой. Пятка конька смотрит вверх.
5. Приземление
В момент приземления плечи и таз нужно держать прямо, в форме квадрата. Руки должны быть расставлены в стороны. Правая — вытянута вправо, левая — влево.
6. Завершение прыжка
После приземления нужно также двигаться по дуге на правой ноге, вытянув в воздухе левую.
Частые ошибки при выполнении тулупа
Несмотря на то, что техника выполнения тулупа в фигурном катании считается одной из самых простых, в начале изучения у спортсменов возникают проблемы. Вот список наиболее часто встречающихся ошибок.
1. Отсутствует выход на прыжок
Когда спортсмен на задней дуге начинает прыжок, плечи должны смотреть в круг прыжка. Не нужно заходить на прыжок строго спиной вперед.
2. Нет прыжка с толчковой (левой) ноги
Так бывает, что новички, выходя из шага «тройки» ставят правую ногу как толчковую. Левую ногу они при этом «вбивают» в лед, а не ставят по направлению движения.
3. Постановка толчковой ноги на мизинец
В этом случае корпус вываливается из круга прыжка, из-за чего спортсмен не может удержать равновесие.
4. Неправильное положение спины
Во время выполнения прыжка спину нужно держать прямо. Нельзя наклоняться вперед или назад, иначе можно упасть.
5. Сильное скрещивание толчковой ноги
Эта ошибка встречается в начале отталкивания (перед прыжком). Для тренировки правильного положения ног используют последовательное выполнение троек «вперед — внутрь» и «назад — наружу».
Удалось ли кому-то из фигуристов выполнить пятерной тулуп?
Четверной тулуп сегодня прыгают многие мужчины, для них это, наверное, почти обязательный элемент в программе. У девушек, как уже было сказано, его может исполнить Александра Игнатова, на Олимпиаде такой трюк удался Камиле Валиевой. А вот с пятерным тулупом в фигурном катании болельщики пока едва знакомы.
Прыжок с таким количеством оборотов долгое время тренировал Юдзуру Ханю, пытался сделать сложнейший тулуп Сема Уно. На тренировке с помощью «удочки» в 2019 году его исполнял Максим Белявский.
Пока что спортсмены только тренируют пятерные прыжки, но Международная федерация фигурного катания уже подстраховалась на этот счет. С этого года прыжки в пять оборотов включены в систему оценок. А это значит, что день, когда кто-то выполнит пятерной тулуп на соревнованиях уже не так далек.
Что нужно знать о тулупе — прыжке в фигурном катании
Напоследок напомним вам о том, что никак нельзя забывать, если речь идет о тулупе.
- Тулуп — один из трех зубцовых прыжков в фигурном катании (еще есть флип и лутц).
- Прыжок был придуман Брюсом Мэйпсом лишь в 20-е годы прошлого века, но не получил имя в честь своего создателя.
- Тулуп считается одним из самых простых прыжков в фигурном катании.
- Так же, как и другие прыжки, имеет на сегодняшний день четыре уровня сложности (от одного до четырех оборотов).
- Самый «дорогой» тулуп приносит фигуристу 9,5 баллов.
- Именно с тулупа началась эра четверных прыжков в 1988 году.
- Пятерной тулуп на тренировке смог выполнить именно российский фигурист — Максим Беляевский. Произошло это в 2019 году.