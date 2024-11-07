Тулуп в фигурном катании: техника выполнения прыжка

Первым был аксель, который исполнил норвежец Аксель Паульсен 1882 году. Тулуп намного моложе: изобретателем элемента стал американец Брюс Мэйпс лишь в 1920 году. Прыжок изначально даже был назван в честь него, но по иронии термин «мэйпс» не прижился в фигурном катании. А вот в роликовых коньках элемент закрепился именно с таким названием. Все дело в том, что сам спортсмен не достиг каких-то значимых высот в спорте, но как новатор в историю попал. Хотя его изобретение назвали «петлей на носке» (toe loop).