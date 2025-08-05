Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камила Валиева высказалась о гибели комментатора Гришина

5 августа стало известно о гибели комментатора Александра Гришина. Он скончался в результате несчастного случая на железнодорожной станции Битца в сильный дождь.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Шок, боль и скорбь. Фигурное катание сегодня замолчало. Не стало Александра Гришина. Безвременно ушел из жизни светлый, добрый, бесконечно позитивный человек. Человек, голос которого так долго сопровождал наши выступления, ободрял, помогал, неизменно поддерживал. Человек, под добрым взглядом которого мне посчастливилось выступать. Человек, которого я буду помнить всегда. Сил родным и близким. Светлая память», — написала Камила Валиева на личной странице в соцсетях.

Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». После этого работал на «России 2» и «Матч ТВ». Освещал соревнования по разным видам спорта на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, однако по-настоящему запомнился зрителю, когда начал комментировать турниры по фигурному катанию. С 2018 года комментатор работал на Первом канале.

5 августа на новость о гибели Александра Гришина отреагировали Татьяна Тарасова, Илья Авербух, Евгения Медведева и многие другие.