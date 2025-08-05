Камила Валиева высказалась о гибели комментатора Гришина

«Шок, боль и скорбь. Фигурное катание сегодня замолчало. Не стало Александра Гришина. Безвременно ушел из жизни светлый, добрый, бесконечно позитивный человек. Человек, голос которого так долго сопровождал наши выступления, ободрял, помогал, неизменно поддерживал. Человек, под добрым взглядом которого мне посчастливилось выступать. Человек, которого я буду помнить всегда. Сил родным и близким. Светлая память», — написала Камила Валиева на личной странице в соцсетях.
Гришин начал телевизионную карьеру в 2002 году на телеканале «7ТВ». После этого работал на «России 2» и «Матч ТВ». Освещал соревнования по разным видам спорта на пяти Олимпиадах, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, однако по-настоящему запомнился зрителю, когда начал комментировать турниры по фигурному катанию. С 2018 года комментатор работал на Первом канале.
5 августа на новость о гибели Александра Гришина отреагировали Татьяна Тарасова, Илья Авербух, Евгения Медведева и многие другие.