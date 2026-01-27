Плющенко: Костылева вернулась ко мне в катастрофической форме

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.
— В начале января вы заметили, что Костылева «в очень плохой форме». Нужен ли был ей в таком состоянии старт на Мемориале Грушмана?
— Обязательно. Без соревновательной практики участвовать в первенстве России в Саранске в начале февраля не имело бы смысла. Старт в Санкт-Петербурге рассматривали как контрольный прокат. Он был необходим для того чтобы фигуристка четко понимала, на каком уровне она сейчас находится. Короткая программа получилась хорошо, в начале произвольной были великолепно исполнены три элемента ультра-си. На вторую половину у Лены просто не хватило сил.
— Сколько времени не хватило для того, чтобы набрать форму?
— Дней 7−10. Хотя любой тренер скажет, что времени всегда мало. Ко мне Лена вернулась просто в катастрофической форме. После того как она выступила в нашем шоу «Спящая красавица», долго ее не видел. На первых тренировках увиденное не порадовало, — приводит слова Плющенко РИА Новости.
В ноябре Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала видео и фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.
Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты. Однако после этого Костылева-младшая продолжила выступления в шоу.
Елена Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.