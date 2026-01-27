Плющенко: Костылева вернулась ко мне в катастрофической форме

— Обязательно. Без соревновательной практики участвовать в первенстве России в Саранске в начале февраля не имело бы смысла. Старт в Санкт-Петербурге рассматривали как контрольный прокат. Он был необходим для того чтобы фигуристка четко понимала, на каком уровне она сейчас находится. Короткая программа получилась хорошо, в начале произвольной были великолепно исполнены три элемента ультра-си. На вторую половину у Лены просто не хватило сил.