Фигуристу разрешили выступить под музыку из «Миньонов» на ОИ

— Огромное спасибо всем, кто репостил, делился и поддерживал. Благодаря вам Universal Studios пересмотрела решение и официально предоставила права для этого особого случая.



Остается еще пара вещей, которые нужно уладить насчет двух других музыкальных фрагментов программы, но мы очень близки к договоренности! И все это благодаря вам!



Я очень рад видеть, что «Миньоны» (программа) снова становятся реальностью на олимпийском льду! Буду держать вас в курсе!, — написал Сабате в соцсетях.