Фигуристу разрешили выступить под музыку из «Миньонов» на ОИ

Ранее сообщалось, что 26-летний фигурист вынужден поменять музыку в короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
— Огромное спасибо всем, кто репостил, делился и поддерживал. Благодаря вам Universal Studios пересмотрела решение и официально предоставила права для этого особого случая.
Остается еще пара вещей, которые нужно уладить насчет двух других музыкальных фрагментов программы, но мы очень близки к договоренности! И все это благодаря вам!
Я очень рад видеть, что «Миньоны» (программа) снова становятся реальностью на олимпийском льду! Буду держать вас в курсе!, — написал Сабате в соцсетях.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.
На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. В том числе представители фигурного катания Петр Гуменник и Аделия Петросян.
Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на ОИ, так как у него отсутствует международный рейтинг.