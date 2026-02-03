Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристу разрешили выступить под музыку из «Миньонов» на ОИ

Киностудия Universal дала разрешение испанскому фигуристу Томасу-Льоренс Гуарино Сабате выступить с программой под музыку из мультфильма «Миньоны» на Олимпиаде, сообщил спортсмен в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: LOGAN WEAVER/CC0

Ранее сообщалось, что 26-летний фигурист вынужден поменять музыку в короткой программе из-за проблем с авторскими правами.

— Огромное спасибо всем, кто репостил, делился и поддерживал. Благодаря вам Universal Studios пересмотрела решение и официально предоставила права для этого особого случая.

Остается еще пара вещей, которые нужно уладить насчет двух других музыкальных фрагментов программы, но мы очень близки к договоренности! И все это благодаря вам!

Я очень рад видеть, что «Миньоны» (программа) снова становятся реальностью на олимпийском льду! Буду держать вас в курсе!, — написал Сабате в соцсетях.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.

На Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. В том числе представители фигурного катания Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на ОИ, так как у него отсутствует международный рейтинг.


Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше