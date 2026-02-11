Петр Гуменник назвал удачным свой прокат в короткой программе

«Выступление на Олимпиаде многое означает для меня. Я шел к этому на протяжении почти всей своей спортивной карьеры. Сегодня подумал, что еще не успел осознать всей важности выступления на Играх. Понял, что если осознаю это в полной мере, то буду чрезмерно волноваться. Пока стараюсь не задумываться об этом, а пытаюсь наслаждаться льдом, моментом, общением с друзьями, поддержкой болельщиков. Я давно не выступал на международных соревнований, а тут сразу Олимпиада. Прокат можно назвать почти удачным. В спокойной обстановке я бы мог выполнить прыжки более легко, а тут я поставил себе задачу цепляться за выезд. Это получилось», — приводит слова Гуменника пресс‑служба МОК.