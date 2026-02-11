Петр Гуменник назвал удачным свой прокат в короткой программе

Чемпион России набрал 86,72 балла и занимает 12-е место. За несколько дней до выступления Гуменнику из-за проблем с авторскими правами пришлось заменить музыку в программе, которую он катал под саундтрек из фильма «Парфюмер». В итоге фигурист выступал под композицию Эдгара Акобяна «Waltz 1805».
«Выступление на Олимпиаде многое означает для меня. Я шел к этому на протяжении почти всей своей спортивной карьеры. Сегодня подумал, что еще не успел осознать всей важности выступления на Играх. Понял, что если осознаю это в полной мере, то буду чрезмерно волноваться. Пока стараюсь не задумываться об этом, а пытаюсь наслаждаться льдом, моментом, общением с друзьями, поддержкой болельщиков. Я давно не выступал на международных соревнований, а тут сразу Олимпиада. Прокат можно назвать почти удачным. В спокойной обстановке я бы мог выполнить прыжки более легко, а тут я поставил себе задачу цепляться за выезд. Это получилось», — приводит слова Гуменника пресс‑служба МОК.
«Новая музыка хорошо подошла к теме “Парфюмера”. Скрипка прекрасно передает переживания героя от того, что его никто не принимает. Единственное, при смене программы за два дня до старта не успеваешь поменять ее настроение, заходы, темп, который влияет на движения ног, коленей, а это меняет прыжки. Решил, что буду заходить на прыжки по‑старому, а дорожку в конце показать в музыку. Произвольную буду стараться откатать максимально чисто», — добавил чемпион России.
В пятницу, 13 февраля, состоится произвольная программа среди мужчин. Гуменник выйдет на лед под 13-м номером.