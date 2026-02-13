«Пицца, паста, булки и кола». Гуменник — о питании на Олимпиаде

«Кормят отлично: пицца, паста, все это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился, открыл для себя такую вещь. Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится.



Развлечений очень много, тут есть аэрохоккей, футбол такой, где нужно руками крутить. Мы с Вовой Литвинцевым (фигурист из России, выступающий за Азербайджан — прим. ред.) запиливались, то он меня обыграет, то я его. Пока у нас там ничья», — сказал Гуменник.