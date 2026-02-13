Ричмонд
«Пицца, паста, булки и кола». Гуменник — о питании на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью Okko рассказал о питании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Кормят отлично: пицца, паста, все это итальянское, разные булочки очень вкусные. Сыр жареный тоже мне очень понравился, открыл для себя такую вещь. Я это диетической колой запиваю, поэтому баланс держится.

Развлечений очень много, тут есть аэрохоккей, футбол такой, где нужно руками крутить. Мы с Вовой Литвинцевым (фигурист из России, выступающий за Азербайджан — прим. ред.) запиливались, то он меня обыграет, то я его. Пока у нас там ничья», — сказал Гуменник.

Во вторник, 10 февраля, Гуменник выступил с короткой программой и занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Лидирует американец Илья Малинин (108,16). Всего в соревнованиях приняло участие 29 фигуристов.

Сегодня 23-летний россиянин представит произвольную программу. Начало соревнований — в 21:00 по московскому времени. Гуменник выйдет под 13-м номером в 23:13 по московскому времени.

В женском одиночном катании выступит россиянка Аделия Петросян. 18-летняя фигуристка покажет короткую программу 17 февраля, а произвольную — 19 февраля.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

