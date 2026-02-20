Петросян приглашена на показательные выступления на Олимпиаде

18-летняя фигуристка, занявшая на Олимпиаде шестое место, попала в список участников гала-концерта по решению организаторов. Также в него вошли фигуристки, выигравшие медали: американка Алиса Лью, а также японки Каори Сакамото и Ами Накаи.
Петросян должна официально подтвердить свое участие в показательных выступлениях сегодня, 20 февраля. Показательные выступления на Олимпиаде пройдут в субботу, 21 февраля.
Российский фигурист Петр Гуменник, занявший на Играх шестое место, остался без приглашения. Всего в гала-концерте примут участие семь мужчин-одиночников, в том числе француз Адам Сяо Хим, американец Илья Малинин и итальянец Даниэль Грассль, которые в итоговом протоколе Олимпиады расположились позади россиянина.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов.