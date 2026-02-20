17-летняя фигуристка из Японии удивлена своей бронзе на ОИ-2026

«Я нервничала меньше, чем на предыдущих соревнованиях, и начала выступление практически без волнения. Я была сама собой, и думаю, что это очень помогло. Очень счастлива, что мне удалось приземлить аксель. Но в то же время были моменты, где я допустила ошибки на прыжках, поэтому, честно говоря, я была расстроена и гадала, что же будет дальше. Когда выставили оценки, я не сразу поняла, на каком я месте. Я искала себя в списке. Я думала, что не попала (в призеры). Но когда я посмотрела на строчку со своим именем, рядом стояла цифра 3. Только тогда я наконец поняла, что это означает бронзовую медаль. Я была очень удивлена и, честно говоря, даже засомневалась, реально ли это.



Думаю, отсутствие нервозности сегодня сыграло свою роль, я поняла, что очень важно верить в себя до самого конца. Честно говоря, на прошлых стартах мне никогда не удавалось чисто прыгнуть тройной аксель в обеих программах, поэтому то, что я смогла приземлить их на такой большой арене, очень много для меня значит. Честно говоря, я даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде. Тот факт, что я сейчас стою здесь с медалью на шее, делает меня невероятно счастливой. Это дает мне чувство, что все травмы и все, через что я прошла на этом пути, было не напрасно», — сказала Накаи.