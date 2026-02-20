17-летняя фигуристка из Японии удивлена своей бронзе на ОИ-2026

17-летняя японка была самой юной среди 29 участниц в женском одиночном катании. Накаи лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате показала только девятый результат. Тем не менее, ее суммы баллов (219,16) хватило, чтобы завоевать бронзовую медаль. Победу одержала американка Алиса Лью (226,79), второй стала японка Каори Сакамото (224,90).
«Я нервничала меньше, чем на предыдущих соревнованиях, и начала выступление практически без волнения. Я была сама собой, и думаю, что это очень помогло. Очень счастлива, что мне удалось приземлить аксель. Но в то же время были моменты, где я допустила ошибки на прыжках, поэтому, честно говоря, я была расстроена и гадала, что же будет дальше. Когда выставили оценки, я не сразу поняла, на каком я месте. Я искала себя в списке. Я думала, что не попала (в призеры). Но когда я посмотрела на строчку со своим именем, рядом стояла цифра 3. Только тогда я наконец поняла, что это означает бронзовую медаль. Я была очень удивлена и, честно говоря, даже засомневалась, реально ли это.
Думаю, отсутствие нервозности сегодня сыграло свою роль, я поняла, что очень важно верить в себя до самого конца. Честно говоря, на прошлых стартах мне никогда не удавалось чисто прыгнуть тройной аксель в обеих программах, поэтому то, что я смогла приземлить их на такой большой арене, очень много для меня значит. Честно говоря, я даже не думала, что смогу выступить на Олимпиаде. Тот факт, что я сейчас стою здесь с медалью на шее, делает меня невероятно счастливой. Это дает мне чувство, что все травмы и все, через что я прошла на этом пути, было не напрасно», — сказала Накаи.
Российская фигуристка Аделия Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым выбыла из борьбы за медали.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов.