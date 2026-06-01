Фигурист Шайдоров подписал контракт с Минспортом Казахстана

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров подписал контракт с Министерством туризма и спорта Казахстана. Об этом в понедельник заявил вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев.
«Михаил подписал контракт, и все это подписание прошло у нас в рамках правового поля. Стороны пришли к обоюдному согласию. Обсудили все пункты, и на сегодняшний день контракт подписан. Сразу же, как только он был подписан, мы приняли его в работу, и все вытекающие из этого контракта обязательства будут выплачены. Будут произведены все соответствующие выплаты», — заявил Жарасбаев.
Вице-министр добавил, что Шайдоров в скором времени прибудет на встречу для обсуждения вопросов по подготовке к новому олимпийскому циклу. 5 июня фигурист вместе со своей командой должен отправиться в США для подготовки к предстоящему сезону.
Михаил Шайдоров ранее отказывался подписывать новый договор с Министерством туризма и спорта Казахстана из-за пункта об обязательстве выиграть медаль Олимпийских игр 2030 года. 27 мая Шайдоров рассказал в интервью на YouTube-канале Тимура Балымбетова, что выплаты по действовавшему контракту задерживаются, поскольку Фонд поддержки спорта рассматривает заявку на финансирование. Из-за этого Шайдоров и его команда не получали зарплату на протяжении пяти месяцев.
Дирекция развития спорта Казахстана опровергла заявление о невыплатах за пять месяцев, указав, что зарплата не выплачивается с марта, а новый договор не подписан по вине спортсмена.
21-летний Шайдоров сенсационно выиграл золото в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Милане, набрав 291,58 балла. Эта победа стала первой для Казахстана на зимних Олимпиадах с 1994 года. Также на его счету серебро чемпионата мира 2025 года. Спортсмен тренируется под руководством олимпийского чемпиона 1994 года россиянина Алексея Урманова.