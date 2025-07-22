Не спортом единым: что звезды делают для фигуры вне зала

Спортивные привычки — это не только про занятия в зале, но и про ежедневную рутину. Звезды часто переносят небольшие фишки из зала в жизнь: например, дышат по правилам йоги, ходят с прямой спиной или отказываются от лифта. Такие мелочи помогают сохранять форму в любых условиях: даже на гастролях и в путешествиях.
Дженнифер Энистон — дыхание и инвентарь в машине
Актриса рассказывает, что всегда фанатично занималась спортом: до полного изнеможения, даже при плохом самочувствии или после бессонных ночей. Но все изменилось после серьезной травмы — в 2021 году Дженнифер повредила спину во время интенсивной тренировки с тяжелыми весами. Врачи настоятельно рекомендовали снизить нагрузки и пересмотреть подход к спорту: Дженнифер по-прежнему живет «в режиме», но теперь она прислушивается к себе и выбирает пилатес и функциональные тренировки. Звезда сериала «Друзья» сократила занятия до 10−20 минут в день, а в машине у нее всегда наготове эластичная лента.
«Если вдруг появляется 5-минутный перерыв, то беру ее и выполняю упражнения», — делится актриса. А еще в арсенале Энистон дыхание из йоги: оно помогает справляться со стрессами, например, с аэрофобией. Дженнифер не раскрывала секреты своих дыхательных практик, но самой известной считается «квадратная техника». Ее суть в том, чтобы считать до четырех на выдохе и вдохе, а в промежутках задерживать дыхание на четыре секунды.
Белла Хадид — правильная осанка на подиуме и в жизни
Белла может тренироваться до трех часов в день: она любит бокс, а также бодибалет и бег. Поддерживать себя в форме девушке важно не только для красоты фигуры, но и для осанки — ведь от нее во многом зависит походка. На фото и видео заметно, что супермодель всегда сохраняет прямую спину: живот остается втянутым, а плечи расправленными. Это базовая поза помогает Белле сохранять королевскую походку на подиуме и выглядеть также эффектно даже на случайных кадрах.
Один из лайфхаков, которые помогают держать спину прямо — не забывать про положение головы и шеи. Ортопеды рекомендуют во время прогулок держать взгляд на уровне «чуть выше второго этажа» или представлять, что на голове книга, которую нужно удержать на месте.
Зои Кравиц — отказ от лифта и транспорта
Зои признавалась: она любит заниматься спортом наедине с собой, поэтому не обращается за помощью к тренерам: «Просто я так много работала с ними во время подготовки к фильмам и шоу, что знаю о фитнесе и питании уже практически все», — поясняет она. Своей любимой активностью Кравиц называет кардио: бег и долгие пешие прогулки. Летом она занимается на открытом воздухе, зимой переходит в спортзал, но в любое время года Зои много ходит и при любой возможности старается отказываться от транспорта и лифта, чтобы добавить себе естественной нагрузки.
Чтобы добавить в свой график пятиминутную разминку и подъем по лестнице, не нужно много времени и сил — достаточно желания, регулярности и немного терпения.