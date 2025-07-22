Не спортом единым: что звезды делают для фигуры вне зала

Зои признавалась: она любит заниматься спортом наедине с собой, поэтому не обращается за помощью к тренерам: «Просто я так много работала с ними во время подготовки к фильмам и шоу, что знаю о фитнесе и питании уже практически все», — поясняет она. Своей любимой активностью Кравиц называет кардио: бег и долгие пешие прогулки. Летом она занимается на открытом воздухе, зимой переходит в спортзал, но в любое время года Зои много ходит и при любой возможности старается отказываться от транспорта и лифта, чтобы добавить себе естественной нагрузки.