Как убрать складки на спине и подтянуть кожу — 5 упражнений без оборудования

Все просто: лежа на животе, вы одновременно поднимаете руки и ноги, задерживаетесь в этом положении на несколько секунд, а затем плавно опускаете их обратно. Это минималистичное упражнение действительно способно изменить качество жизни. Для усложнения вы можете использовать фитбол или утяжелители. Кстати, в тренировках Хейли Бибер это упражнение встречается едва ли не каждый день, и ее спина в отличной форме.