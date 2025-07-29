Без медитаций и растяжек: как пробудить тело за 10 минут

Многие думают, что хорошее утро — это медитации, полчаса йоги и идеальный завтрак. Но на деле большинство просто не успевают ничего из этого сделать. Особенно в будни. Однако есть привычки, которые без лишних усилий запускают организм и готовят его к активному дню. При этом не нужно часами растягиваться на коврике или сидеть в позе лотоса. Достаточно пяти простых утренних ритуалов, о которых мы расскажем в этой статье.