Как знаменитости остаются стройными без зала: Сальма Хайек, Майли Сайрус и другие

Они признаются, что не любят спорт или просто не успевают вписать его в график. Вместо полноценных тренировок выбирают короткие домашние занятия, прогулки и активность во время концертов. В статье собрали примеры звезд, которые выглядят и чувствуют себя отлично и не превращают свою жизнь в гонку за идеальными параметрами.
Кара Делевинь — беготня по жизни вместо зала
Пока одни делятся фото и видео с тренажерного зала, Кара живет в бешеном рабочем ритме: съемки, кастинги и мероприятия. В одном из интервью она отметила: «Трудно мотивировать себя на тренировки, если каждый день одно и то же, поэтому я терпеть не могу ходить в спортзал».
Несмотря на свой загруженный график, фотомодель полностью не забрасывает спорт. «Мой режим тренировок не является чем-то неизменным. Я стараюсь прислушиваться к своему телу и уделять физическим упражнениям хотя бы 10 минут в день».
Кара любит бокс, теннис, пилатес, йогу и долгие пешие прогулки. Она рассказывает: «Для меня йога — это в первую очередь работа с дыханием и медитация. Это не упражнение, а практика». Бывает, что ей сложно описать свои эмоции, но йога дает возможность «подвести итоги и проверить, что происходит внутри».
Подход Кары показывает, что для стройного тела важно много двигаться в течение дня и выбирать только тот спорт, который помогает расслабиться и приносит удовольствие.
Эмили Ратаковски — активный образ жизни
Многие журналисты пытаются узнать у модели секрет ее стройности. Она всегда прямо отвечает: «У меня нет тренера, и я не хожу в спортзал. Я совершаю длительные пешие прогулки и походы со своими подругами. Вот и все. Я просто не помешана на фитнесе. Я определенно выделяюсь на фоне других в этой сфере».
Это не значит, что она вовсе не занимается спортом. Когда у нее есть настроение и время, она отправляется на групповые занятия йогой и пилатесом. Ратаковски отмечает: «Я из тех людей, которые, если идут в спортзал одни, с вероятностью 50/50 будут заниматься и выкладываться по полной, так что групповая среда мне очень, очень подходит».
Эмили рассказала, что огромную роль играет питание и что она не прочь вкусно поесть. Она уточняет: «Я очень люблю мясо. Мне нужно железо, так что я точно не из тех, кто ест салаты. Мне нравится, когда рацион сбалансирован, чтобы организм получал энергию и был здоровым. Я много готовлю, и это действительно помогает: ты знаешь, сколько соли, сахара и других подобных веществ попадает в твой организм».
Майли Сайрус — танцы на каблуках
Стройная и энергичная певица совмещает спорт и подготовку к своим шоу необычным образом. В интервью она рассказала: «Моя мантра, как и у любого спортсмена, звучит так: “Тренируйся так, как выступаешь”, поэтому я тренируюсь на каблуках». По ее мнению, тренироваться в туфлях Gucci гораздо приятнее, чем в кроссовках на тренажерах.
Поддерживать форму ей помогает несколько вещей: долгие прогулки со своими животными, пилатес, йога и здоровое сбалансированное питание без алкоголя. Также певица любит активный отдых, в том числе скалолазание. Если горы далеко, то попробуйте увеличить количество пеших прогулок, а вместо лифта выбирайте подъем по ступенькам.
Сальма Хайек — минимум спорта, максимум ритма
В свои 58 лет Сальма приятно удивляет своей жизнерадостностью и подтянутыми формами. Она признается: «Я ненавижу заниматься спортом, но люблю отмечать хорошие моменты, танцуя в воде». Она не только плавает, но и выполняет разнообразные упражнения: машет ногами, лежа на спине, покачивает бедрами, делает боковые махи ногами и «ножницы» руками.
Танцы в бассейне кажутся забавными и легкими, но вода усиливает сопротивление, и все группы мышц получают двойную нагрузку. У такой тренировки есть существенные преимущества: вода снижает нагрузку на суставы и предотвращает перегрев во время интенсивных занятий.
Анна Тейлор-Джой — танцы по несколько часов в день
Анна покоряет своих фанатов не только интересной игрой в кадре, но и грацией, стройной фигурой и королевской осанкой. В основе ее фитнес-режима лежит страсть к танцам, особенно к балету. Она отмечает: «Балет — это не только элегантность. Это тренировка всего тела, которая развивает невероятную силу и гибкость». Но актриса не ограничивается только классическим балетом, поэтому энергично самовыражается через хип-хоп.
Когда есть желание и время, она ходит на занятия по кикбоксингу и пилатес. Но все ж основа ее стройности — танцы, которые прокачивают выносливость, укрепляют все группы мышц, а главное приносят удовольствие.
Танцы можно легко вписать в повседневную жизнь. Танцуйте когда есть свободное время, когда готовите или убираете. Так вы подтяните мышцы и улучшите настроение.
Движение — это не только тренировки, но и ежедневная рутина, прогулки и хобби. Больше гуляйте, растягивайтесь по утрам, плавайте, танцуйте, а главное, выбирайте свой комфорт. Регулярная простая физическая активность принесет больше пользы, чем тренировки на тренажерах через «не хочу».