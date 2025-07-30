Как знаменитости остаются стройными без зала: Сальма Хайек, Майли Сайрус и другие

Эмили рассказала, что огромную роль играет питание и что она не прочь вкусно поесть. Она уточняет: «Я очень люблю мясо. Мне нужно железо, так что я точно не из тех, кто ест салаты. Мне нравится, когда рацион сбалансирован, чтобы организм получал энергию и был здоровым. Я много готовлю, и это действительно помогает: ты знаешь, сколько соли, сахара и других подобных веществ попадает в твой организм».