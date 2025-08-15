Как накачать руки в домашних условиях: 7 лучших упражнений

Начинать стоит с трех тренировок в неделю. Почему не чаще? Потому что мышцы растут не во время тренировки, а в дни отдыха. Им нужно время, чтобы восстановиться и стать сильнее. Если тренироваться каждый день, результат будет хуже: мышцы будут уставшими, а прогресс — медленным. Пропуски тоже мешают: если заниматься раз в неделю — мышцы просто не успеют адаптироваться и укрепиться.