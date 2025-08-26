Базовый минимум: 5 снарядов для домашнего спортзала, которые умещаются в шкафу

Длинный эластичный жгут с прочными ручками имитирует тяговые движения, которые обычно выполняются на тренажерах или со свободными весами. С его помощью можно выполнять становую тягу, тягу в наклоне, жимы и даже упражнения на грудь. Он легко крепится к турнику или любой другой надежной опоре, превращая дверной проем в мини-тренажерный зал.