Базовый минимум: 5 снарядов для домашнего спортзала, которые умещаются в шкафу

Подборка для тех, кто ценит эффективность тренировок, но не готов выделять под спортзал отдельную комнату. Мы нашли решения, которые не требуют много места, но приносят максимум пользы.

Девушка занимается фитнесом дома
Для домашних тренировок достаточно небольшого количества снарядовИсточник: Freepik

Создать полноценный тренировочный уголок в условиях малогабаритной квартиры — задача непростая. Объемные тренажеры и стойки со штангой часто некуда поставить. Но правильно подобранный инвентарь позволяет проработать все группы мышц, повысить выносливость и гибкость, не загромождая пространство. Все, что вам нужно, после тренировки аккуратно убирается в шкаф или на антресоль.

1. Набор резинок для фитнеса Mela

Резинки для фитнеса заслужили звание одного из самых универсальных и компактных тренажеров. Они идеально подходят для силовых и функциональных тренировок, обеспечивая переменное сопротивление, которое безопасно для суставов.

Набор из нескольких резинок разного уровня жесткости позволяет точечно прорабатывать мышцы ног, ягодиц, рук и корпуса. Их используют для выполнения тяг, жимов, разведений и сотен других упражнений.

2. Коврик для йоги Demix

Качественный коврик — это основа любого направления фитнеса, где есть работа на полу. Он обеспечивает необходимое сцепление и амортизацию, делая тренировки комфортными и безопасными. Его наличие превращает любую тренировку по йоге, пилатесу или стретчингу в приятный ритуал.

3. Набор тканевых лент для фитнеса Kettler

Если резинки-петли чаще используются для силовой работы, то длинные тканевые ленты — это идеальный инструмент для растяжки, пилатеса и упражнений на мобильность. Они помогают углубить амплитуду движений и правильно выстроить положение тела.

Лента выступает в роли продолжения ваших рук, позволяя аккуратно и подконтрольно тянуться, даже если гибкость пока невелика. Она незаменима для выполнения упражнений на растяжку ног, спины и плечевого пояса. Тканевая основа приятна на ощупь и не пережимает кожу. После занятия ленты легко складываются в мешочек и занимают минимум места.

4. Эспандер для кроссфита Starfit ES-205

Длинный эластичный жгут с прочными ручками имитирует тяговые движения, которые обычно выполняются на тренажерах или со свободными весами. С его помощью можно выполнять становую тягу, тягу в наклоне, жимы и даже упражнения на грудь. Он легко крепится к турнику или любой другой надежной опоре, превращая дверной проем в мини-тренажерный зал.

5. Гантели неразборные виниловые Hurricane

Несмотря на кажущуюся простоту, пара гантелей — это фундамент силовой тренировки. Виниловые неразборные модели — отличный выбор для дома. Они долговечны, имеют приятную на ощупь нескользящую поверхность и представлены в широком диапазоне весов — от минимальных, до серьезных. Для старта достаточно одной или двух пар, подобранных под ваши цели.

Комплексный подход с использованием этого компактного оборудования позволяет выстроить сбалансированную тренировочную программу, не жертвуя пространством жилой зоны. Каждый из этих предметов решает свою задачу, а вместе они создают полноценную альтернативу громоздким тренажерам. Начните с малого, попробуйте разные форматы тренировок и оцените, как легко поддерживать форму, не выходя из дома.

Автор: Екатерина Бутько