Как научиться отжиматься от пола: подробное руководство для начинающих

Некоторым кажется, что отжимания — довольно ограниченное упражнение, но это не так. Его можно практически бесконечно усложнять по мере роста силы и выносливости. При этом не стоит форсировать увеличение нагрузки. Для стабильного прогресса важно последовательно переходить от простых вариантов к более сложным.