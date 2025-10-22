Пилатес на реформере: здоровая спина и тонус всего тела

Однако за этим оборудованием скрывается одна из самых продуманных систем тренировок для улучшения осанки и мышечного тонуса. Занятия на реформере сочетают в себе силовую нагрузку, растяжку и работу на баланс. Тренажер помогает развивать гибкость, устойчивость и глубокие мышцы, не перегружая суставы. В статье расскажем, как устроен реформер, в чем его польза и какие упражнения подойдут новичкам.