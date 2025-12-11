Функциональные тренировки моделей: почему они дают такой быстрый результат

Мировые модели с идеальными телами все чаще выбирают функциональные тренировки как основу своей фитнес-рутины. Причина проста: такой формат не перегружает суставы, не дает лишнего объема мышц, помогает выдерживать плотный график и делает тело не только подтянутым, но и сильным. Вместо марафонских кардио и часовых силовых они делают ставку на баланс, контроль движений и низкоударные нагрузки. В подборке — пять моделей, которые сделали функциональный тренинг главным инструментом для поддержания своей формы.
Жизель Бюндхен — функциональная йога вместо силовых тренировок
Жизель Бюндхен, одной из самых узнаваемых супермоделей мира и маме троих детей, 45 лет — но ее форма давно стала эталоном «естественного рельефа». В интервью она много раз говорила, что классические силовые тренировки быстро утомляют ее тело, поэтому она делает ставку на функциональную йогу: динамичные балансы, виньясу, упражнения на кор и работу с дыханием.
Такой формат укрепляет мышцы, помогает держать осанку и снижает нагрузку на поясницу. Большая часть ее тренинга — это связки, которые одновременно развивают гибкость и силу: планки с вариациями, выпады с контролем корпуса, баланс на одной ноге, собака мордой вниз, дыхательные практики. Эти движения легко встроить даже в плотный график: 15−20 минут дают эффект тонуса без «забитости» и усталости.
Кендалл Дженнер — тренировки на стабильность и рельеф
Кендалл Дженнер, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, давно работает с тренером Гуннаром Петерсоном, который строит ее занятия вокруг функционального подхода. Основной акцент — на коре и стабилизационных упражнениях, которые помогают держать осанку и сохранять форму для подиума. В тренировках почти нет тяжелых весов, в основном на занятиях они делают планки, анти-ротационные движения и упражнений на баланс.
В интервью Кендалл рассказывала, что короткие функциональные круги помогают ей переносить плотные графики съемок и перелетов: тело становится устойчивым и не «сыпется» от нагрузки. В ее программах много движений, которые можно повторить дома — боковые планки, подъемы корпуса в медленном темпе, стояния на нестабильных поверхностях.
Роузи Хантингтон-Уайтли — пилатес на реформере
Роузи много лет занимается пилатесом на реформере — это один из самых популярных методов среди моделей, которым важны рельеф и пластичность без перегрузки. Тренировки строятся вокруг контролируемых движений, работы с глубокими мышцами, стабильности таза и длинных амплитуд. Такой формат формирует характерный мягкий рельеф Роузи: объема нет, но тело выглядит подтянутым.
В интервью она рассказывала, что пилатес помогает ей держать спину в тонусе во время долгих съемок и уменьшает напряжение в шее и пояснице. Тренировки на реформере дают эффект «вытягивания» тела, а медленные сопротивления усиливают мышцы корпуса и ног без наращивания массы. Многие из ее упражнений можно повторить и дома: медленные подъемы таза с акцентом на удержание корпуса, планки с небольшими сдвигами вперед-назад, подъемы ног в положении лежа на боку и скручивания с контролем живота, а не шеи.
Адриана Лима — рельеф через бокс и функционал
Адриана Лима много лет тренируется в формате, который сочетает бокс и функциональные круги — это помогает ей сохранять сухой рельеф без объемных мышц. В ее тренировках почти нет классических силовых схем: вместо них — работа с весом собственного тела, быстрые комбинации ударов, прыжки, упражнения на реакцию и короткие интервалы на кор. Такой подход развивает скорость и выносливость, что идеально подходит ее плотному рабочему графику.
Бокс Лима часто сочетает с упражнениями на стабилизацию — медленными планками, контролируемыми выпадениями и движениями, которые включают мышцы корпуса по всей длине. Она отмечала, что именно такая комбинация помогает ей оставаться в форме и не получать перегрузок, от которых модели обычно страдают. Такой формат легко адаптировать под домашние тренировки: 20−30 секунд ударов в воздухе, переход в планку, затем медленные приседания — и круг готов.
Эльза Хоск — функционал с легким весом
Эльза Хоск опирается на функциональные тренировки с очень легкими отягощениями — это позволяет ей сохранять форму тела без объемных мышц. В ее занятиях много медленных, контролируемых движений: подъемы ног, работа на тазобедренные суставы, упражнения на подвижность спины и глубокие мышцы кора. Все строится вокруг стабильности и точности — именно такой подход делает ее рельеф аккуратным, а линии тела вытянутыми.
Эльза часто показывает в соцсетях короткие комплексы, которые можно повторить дома: махи ногами в медленном темпе, наклоны с минимальным весом, удержание баланса на одной ноге и упражнения на раскрытие грудного отдела. Такой функционал укрепляет мышцы, которые «держат» осанку, и помогает избежать отеков и забитости после долгих перелетов и съемок. Она подчеркивает, что ключ не в количестве повторений, а в контроле — движение должно оставаться плавным, без рывков.