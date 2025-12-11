Функциональные тренировки моделей: почему они дают такой быстрый результат

В интервью она рассказывала, что пилатес помогает ей держать спину в тонусе во время долгих съемок и уменьшает напряжение в шее и пояснице. Тренировки на реформере дают эффект «вытягивания» тела, а медленные сопротивления усиливают мышцы корпуса и ног без наращивания массы. Многие из ее упражнений можно повторить и дома: медленные подъемы таза с акцентом на удержание корпуса, планки с небольшими сдвигами вперед-назад, подъемы ног в положении лежа на боку и скручивания с контролем живота, а не шеи.