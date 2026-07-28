Как вернуться к тренировкам после долгого перерыва: 7 лайфхаков тренеров

Между ними должно быть не менее 72 часов на одну мышечную группу. Если делаете в понедельник ноги, следующую тренировку на ноги планируйте не раньше четверга. И не забывайте про сон — это главный инструмент восстановления. Если вы не высыпаетесь, идти на тренировку бессмысленно и даже вредно: уровень гормона стресса (кортизола) повышен, организм не строит, а разрушает.