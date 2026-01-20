Как сделать живот меньше без диет и жестких ограничений

Форма живота зависит не только от питания. На нее влияют сутулость, положение таза, слабые глубокие мышцы, вздутие и задержка жидкости. Из-за этого центр тела может выглядеть объемнее даже при наличии стройной фигуры. Хорошая новость в том, что многие из этих причин можно убрать без ограничений в еде и изнуряющих тренировок.