Минус 84 кг без диет: как худели Скулкина, Картункова и Пермякова

На фоне трансформации в СМИ появлялись слухи о таблетках и операции на желудке, но Скулкина их публично опровергла: «Я не делала операций на желудке, не пила никаких “жидких каштанов” и не сидела ни на каких диетах. Того результата, который я имею, добилась исключительно самостоятельным путем: правильная мотивация, питание, спорт, массаж и обертывания. Чудес в этой области не бывает», — писала она в соцсетях.