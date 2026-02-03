Минус 84 кг без диет: как худели Скулкина, Картункова и Пермякова

Жесткие диеты часто дают быстрый результат, но редко — устойчивый. Вес уходит за счет ограничений, которые сложно поддерживать в обычной жизни, а вместе с усталостью и срывами возвращается обратно. Поэтому все больше людей, в том числе знаменитостей, выбирают другой путь. Рассказываем, как звездам удалось сильно похудеть и удержать этот результат, а также выделяем понятные шаги, которые можно повторять каждый день.
Екатерина Скулкина — минус 20 кг без жестких диет
Екатерина Скулкина похудела на 20 кг, не прибегая к строгим диетам, голодовкам или радикальным методам. Основой стала коррекция рациона: она сократила быстрые углеводы — мучное, картофель, сахар, полностью отказалась от бананов и пакетированных соков. Питание выстроила по принципу 5−6 приемов пищи в день небольшими порциями, без длительных перерывов, чтобы не голодать.
В рационе остались простые и понятные продукты: нежирная рыба, зеленые овощи, творог, фрукты. Никаких экстремальных ограничений или монодиет не было — Екатерина последовательно меняла состав тарелки, а не объем еды до минимума. Такой подход позволил удерживать режим без постоянного чувства голода.
Параллельно актриса подключила физическую нагрузку. Она работала с фитнес-тренером по индивидуальной программе, добавила регулярные тренировки и активно посещала моделирующие массажи и душ Шарко. Для дополнительного результата Екатерина проходила программы снижения веса и очищения организма в специализированной клинике в Карелии под наблюдением врачей, отмечая, что это потребовало серьезных финансовых вложений.
На фоне трансформации в СМИ появлялись слухи о таблетках и операции на желудке, но Скулкина их публично опровергла: «Я не делала операций на желудке, не пила никаких “жидких каштанов” и не сидела ни на каких диетах. Того результата, который я имею, добилась исключительно самостоятельным путем: правильная мотивация, питание, спорт, массаж и обертывания. Чудес в этой области не бывает», — писала она в соцсетях.
Ольга Картункова — минус 84 кг без экстремальных диет
Ольга Картункова начала худеть по медицинским показаниям. В период, когда ее вес доходил до 150 кг, у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем, и врачи настоятельно рекомендовали снижать вес. В результате Ольга похудела на 84 кг, изменив питание и образ жизни.
Основой стала система раздельного питания. Ольга отказалась от хлебобулочных изделий, фастфуда, сладкого, жирной пищи, майонезов и газировки. В рационе остались овощи, фрукты и мясо птицы, еду она готовила на пару или варила. Соль была почти полностью исключена, а объем воды составлял 1,5 литра в день. Никаких голодовок или краткосрочных диет — только последовательное упрощение еды.
Физическую нагрузку Ольга подключила постепенно. По словам самой Картунковой, тренировки давались ей крайне тяжело: сначала она с трудом преодолевала 500 метров на беговой дорожке, но не бросала занятия и шаг за шагом увеличивала нагрузку. Со временем она перешла к тренировкам на тренажерах, и именно это помогло не бросить все в очередной раз.
После трансформации актриса с иронией вспоминала прошлое и признавалась, что жалеет лишь об одном — что близкие раньше не говорили ей прямо, насколько плохо она выглядела.
Светлана Пермякова — минус 30 кг без жестких рамок
Светлана Пермякова занялась снижением веса после рождения дочери в 2012 году и на фоне проблем со здоровьем — ее беспокоило состояние сосудов и постоянная утомляемость. В результате актриса похудела на 30 кг, уменьшив размер одежды с 56-го до 52-го. Процесс начинался под контролем специалистов в рамках проекта для глянцевого журнала и длился несколько месяцев.
Ключевым принципом Пермяковой стала четкая последовательность. Она сознательно не убирала продукты резко, а медленно сокращала количество сладкого, копченого и соленого, чтобы не создавать дополнительный стресс для организма. Из сладкого актриса оставила себе небольшие порции козинаков, минимизировала соль и специи, а отдельное внимание уделила сну и полноценному завтраку.
В вопросе ужинов Светлана выбрала гибкий подход. Она не придерживается строгого правила «не есть после семи», а ориентируется на интервал до сна: последний прием пищи — за три часа до отхода ко сну. Если она ложится в полночь, ужин в девять вечера остается допустимым, но без жирной еды.
Дополнительно Пермякова подключала иглоукалывание и лимфодренажный массаж. При этом она честно говорила о том, что вес не уходит навсегда автоматически: во время карантина актриса снова набрала лишние килограммы и затем вернулась к более мягкой, знакомой ей стратегии снижения веса.