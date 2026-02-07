Тренируетесь, а мышцы не растут: 5 скрытых ошибок силовых тренировок

Рост мышечной массы — это реакция организма на ряд определенных условий. Если этих условий нет, тело не получает сигнала к изменениям. В этой статье мы собрали пять ключевых ошибок, которые мешают вам увидеть долгожданный результат от тренировок. А заодно готовые решения, которые работают даже при плотном графике и без специального режима в питании.