Тренируетесь, а мышцы не растут: 5 скрытых ошибок силовых тренировок

Вы ходите в зал, поднимаете веса, чувствуете усталость, но мышцы не растут, а фигура почти не меняется. Чаще всего причина — в ошибках, которые легко можно исправить.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Рост мышечной массы — это реакция организма на ряд определенных условий. Если этих условий нет, тело не получает сигнала к изменениям. В этой статье мы собрали пять ключевых ошибок, которые мешают вам увидеть долгожданный результат от тренировок. А заодно готовые решения, которые работают даже при плотном графике и без специального режима в питании.

Отсутствие прогрессии нагрузки

Без постепенного увеличения нагрузки мышцы не получают стимула к росту.Источник: Freepik
Без постепенного увеличения нагрузки мышцы не получают стимула к росту.Источник: Freepik

Самая частая ошибка — делать одни и те же упражнения с тем же весом и количеством повторений месяцами. Мышцы адаптируются к нагрузке за 2−4 недели. Если вы не увеличиваете вес, число повторений или время нагрузки, тело перестает меняться.

Чтобы это исправить, каждую неделю старайтесь добавлять хотя бы немного: +1 повторение, +0,5−1 кг к весу или +10 секунд к удержанию статичного положения. Ведите простой тренировочный дневник, это можно сделать даже в телефоне. Он поможет вам видеть прогресс и не застревать на одном уровне.

Недостаток восстановления

Мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха.Источник: Freepik
Мышцы растут не во время тренировки, а во время отдыха.Источник: Freepik

Многие считают, что чем чаще тренироваться, тем быстрее будет результат. На самом деле, мышцы растут не в зале, а в период восстановления — в период сна и отдыха. Если вы тренируете одну группу мышц каждый день или спите меньше 7 часов, рост останавливается.

Решение: давайте каждой группе мышц 48−72 часа на восстановление. Например, ноги — в понедельник, спина — в среду, грудь — в пятницу. И обязательный, полноценный сон не менее 7−8 часов. Без этого даже самые тяжелые тренировки не дадут результата.

Неправильная техника выполнения упражнений

Правильная техника важнее веса — она защищает суставы и включает в работу нужные мышцы.Источник: Freepik
Правильная техника важнее веса — она защищает суставы и включает в работу нужные мышцы.Источник: Freepik

Если вы делаете приседания с округлой спиной или тягу с рывками — вы не только рискуете получить травму, но и не задействуете целевые мышцы. Нагрузка уходит на суставы, связки, а нужные мышцы при этом остаются в покое.

Начните с легких весов и отработайте технику. Снимите себя на видео или попросите тренера проверить, правильно ли вы все делаете. Лучше делать 3 подхода правильно, чем 5, но с ошибками. Через 2−3 недели вы заметите, как изменилась прокачка мышц, и появились первые положительные изменения.

Недостаток белка и общих калорий

Без строительного материала мышцы не могут расти — даже при идеальных тренировках.Источник: Freepik
Без строительного материала мышцы не могут расти — даже при идеальных тренировках.Источник: Freepik

Мышцы состоят из белка. Чтобы их построить, нужно давать организму кирпичики — минимум 1,6−2 г белка на кг веса в день. Если вы едите мало или избегаете углеводов, организм использует белок не для роста, а для энергии.

Добавьте в рацион яйца, творог, курицу, рыбу, бобовые или протеин. Убедитесь, что вы едите достаточно калорий — даже для роста мышц нужен небольшой профицит (на 100−200 ккал больше расхода). Иначе тело просто не будет тратиться на новые ткани.

Отсутствие фокуса на базовых упражнениях

Приседания, становая тяга, жим — основа роста ваших мышц.Источник: Freepik
Приседания, становая тяга, жим — основа роста ваших мышц.Источник: Freepik

Многие часами крутят изолирующие упражнения на тренажерах, надеясь накачать конкретную мышцу. Но настоящий рост запускают многосуставные движения: приседания, становая тяга, жим лежа, подтягивания, толчки ногами. Они задействуют сразу несколько групп мышц и вырабатывают гормоны роста.

Включайте 2−3 базовых упражнения в каждую тренировку. Делайте их в начале, когда вы полны сил и энергии. Уже через месяц вы увидите, как изменилась форма вашего тела.

Силовые тренировки работают всегда — но только при правильных условиях. Если вы не видите прогресса, скорее всего, дело в отсутствии одного из этих пяти элементов. Начните с самого простого — например, добавьте 1 повторение к каждому подходу или ложитесь спать на 30 минут раньше. Маленькие изменения, которые вы будете делать регулярно, дадут результат быстрее, чем героические, но хаотичные усилия.