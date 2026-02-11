Привычки звезд, которые помогают убрать отеки без диет и косметологов

В ее рутине большое внимание уделяется водному балансу и режиму дня. Актриса обычно начинает утро со стакана теплой воды, иногда с добавлением лимона, и старается пить воду в течение дня. Она также делает ставку на мягкую физическую активность — сочетает тренировки с небольшими нагрузками, растяжку и прогулки. Такие занятия помогают поддерживать кровообращение и уменьшают ощущение тяжести в теле после перелетов или плотного графика.