Привычки звезд, которые помогают убрать отеки без диет и косметологов

Отечность может появляться из-за недосыпа, стресса, жары или длительной сидячей работы. Многие знаменитости борются с ними через ежедневные привычки, которые помогают поддерживать тонус кожи и организма. В подборке — три подхода, которые они используют в обычной жизни.
Гвинет Пэлтроу — велнес-ритуалы и детокс
Гвинет Пэлтроу давно превратила уход за собой в полноценный lifestyle-проект. Актриса основала компанию Goop, которая выпускает косметику, БАДы и велнес-продукты, а также публикует советы по образу жизни и восстановлению организма. Этот бренд продает витамины и добавки, которые позиционируются как часть ежедневного ухода за здоровьем.
В ее рутине большое внимание уделяется водному балансу и режиму дня. Актриса обычно начинает утро со стакана теплой воды, иногда с добавлением лимона, и старается пить воду в течение дня. Она также делает ставку на мягкую физическую активность — сочетает тренировки с небольшими нагрузками, растяжку и прогулки. Такие занятия помогают поддерживать кровообращение и уменьшают ощущение тяжести в теле после перелетов или плотного графика.
Еще одна важная часть ее ухода — восстановительные процедуры. Пэлтроу регулярно посещает сауну и принимает теплые ванны, которые помогают расслабить мышцы и улучшить микроциркуляцию. Актриса также практикует дыхательные упражнения и медитацию, считая, что снижение уровня стресса влияет на внешний вид кожи.
Гвинет Пэлтроу считает, что борьба с отечностью строится на сочетании привычек: стабильный сон, движение, вода и восстановление после нагрузок.
Кейт Мосс — холод против отечности
Именно холод помогает Кейт Мосс привести лицо в тонус после перелетов, съемок и насыщенного графика. Модель не раз рассказывала, что одним из ее любимых способов убрать отечность остаются холодные процедуры. Этот метод она использует уже много лет и сделала его частью утреннего ухода.
Самый известный ритуал Мосс — умывание ледяной водой. Модель опускает лицо в миску с холодной водой и кубиками льда на несколько секунд. Такой способ помогает быстро сузить сосуды, уменьшить припухлость и сделать кожу более плотной. Похожий эффект дают холодные компрессы, массажи скребком гуаша или охлажденные патчи для глаз, которые модель часто использует перед съемками.
Мосс также старается поддерживать режим сна и восстановления после поездок. В интервью она отмечала, что после перелетов уделяет больше времени отдыху и использует охлаждающие средства для ухода за кожей. Холодные ритуалы не заменяют полноценный уход, но помогают быстро привести лицо в более собранный вид.
Белла Хадид — тренировки против отеков
Белла Хадид часто рассказывает, что старается поддерживать внешний вид через движение и регулярные тренировки. У модели плотный графиком съемок и перелетов, поэтому она уделяет большое внимание физической активности, которая помогает поддерживать тонус тела и уменьшать ощущение тяжести после долгих поездок.
Основу тренировок Хадид составляют бокс, кардио-нагрузки и упражнения на выносливость. Такие занятия ускоряют кровообращение и стимулируют работу лимфатической системы, которая отвечает за вывод лишней жидкости из тканей. Модель также часто включает в тренировочный режим упражнения на ноги и корпус — они помогают поддерживать циркуляцию жидкости и уменьшать склонность к отекам после долгого сидения или перелетов.
Помимо тренировок, Хадид уделяет внимание восстановлению после нагрузок. Она регулярно делает растяжку, старается больше двигаться в течение дня и следит за режимом сна. Такой подход помогает организму быстрее возвращаться в тонус после интенсивной работы.