Питание для роста мышц: что обязательно должно быть в рационе спортсмена

Обычно при наборе мышц внимание сосредоточено на тренировках, а питание уходит на второй план. В результате организм не успевает восстанавливаться, мышцы получают меньше ресурсов для роста, и прогресс замедляется. Для стабильного результата важно не только количество еды, но и ее состав, а также распределение приемов пищи в течение дня. Ниже — основные принципы питания, которые помогают мышцам восстанавливаться и расти.