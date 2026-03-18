9 лучших упражнений на предплечья: дома, в зале, с весом и без

Часто руки устают раньше спины и плеч — просто потому, что слабый хват не дает удержать вес.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина делает упражнения на предплечья со штангой.
Источник: Freepik

Упражнения на предплечья нужны для силы хвата, устойчивости кисти и более сильных рук в целом. Эти мышцы работают в тягах, подтягиваниях, переноске тяжестей и даже при долгой работе за компьютером. Дальше разберем, какие упражнения на предплечья делать дома и в зале.

Кратко по сути:

  • Предплечья отвечают за хват, сгибание и разгибание кисти, повороты предплечья и работу пальцев.
  • Для развития предплечий полезно сочетать сгибания кисти, разгибания, удержания веса и переноски.
  • Дома можно хорошо нагрузить предплечья даже с одной гантелью, эспандером или полотенцем.
  • В зале удобнее прогрессировать со штангой, гантелями, блоками и толстой рукоятью.
  • Боль в запястье, локте или онемение пальцев — повод снизить нагрузку и не тренироваться через дискомфорт.

Строение предплечья: какие мышцы к нему относятся

Предплечье — это участок руки от локтя до кисти. Здесь много мышц, но для практики удобнее делить их на несколько групп.

Спереди расположены в основном сгибатели кисти и пальцев, а также мышцы, которые участвуют в пронации — повороте ладони вниз. Сзади находятся разгибатели кисти и пальцев. Отдельно часто выделяют плечелучевую мышцу: она хорошо заметна с наружной стороны предплечья и активно работает в сгибаниях руки нейтральным хватом, например в «молотках».

Если говорить проще, упражнения на мышцы предплечья обычно решают три задачи:

  • развивают силу хвата;
  • укрепляют кисть и запястье;
  • добавляют объем нижней части руки.

Из-за этого для предплечий полезны не только классические сгибания кисти, но и удержания веса, переноски, висы, работа с полотенцем и упражнения на пронацию и супинацию.

4 лучших упражнения на предплечья в домашних условиях

Для тренировки предплечий дома не нужен сложный инвентарь. Достаточно гантели, эспандера, перекладины или даже обычного полотенца.

Перед упражнениями на предплечья полезно сделать короткую разминку для кистей и локтей. Достаточно пары минут: несколько вращений запястий, сжимание и разжимание пальцев, легкие сгибания и разгибания кисти без веса. Такие движения разогревают мышцы и связки и помогают снизить риск неприятных ощущений в запястье или локте во время тренировки.

1. Сгибание кисти с гантелью

Классическое упражнение на мышцы предплечья. Основную нагрузку получают сгибатели кисти — именно они формируют объем внутренней стороны предплечья.

Как выполнять:

  • сесть и положить предплечье на бедро или край скамьи;
  • кисть вывести за край ладонью вверх;
  • медленно опустить кисть вниз, позволяя гантели немного перекатиться к пальцам;
  • затем согнуть кисть вверх;
  • плавно вернуть ее в исходное положение.

Важно не раскачивать руку и не помогать плечом. Работает только кисть.

Рукоятку гантели лучше держать ближе к основанию пальцев, а не в центре ладони. Тогда пальцам приходится дополнительно удерживать вес, и сгибатели предплечья работают активнее.

2. Разгибание кисти с гантелью

Это движение тренирует разгибатели — мышцы на верхней стороне предплечья. Их часто игнорируют, хотя они важны для здоровья локтя и баланса нагрузки.

Как выполнять:

  • положить предплечье на опору;
  • развернуть ладонь вниз;
  • поднимать кисть вверх без рывков;
  • медленно опускать гантель обратно.

Можно заменить гантель и на штангу и тренировать две руки одновременно.

Вес здесь обычно меньше, чем в сгибаниях. Это нормально.

Рукоятку удобно держать ближе к пальцам, чтобы кисть могла свободно свисать и разгибаться. Если гантель лежит глубоко в ладони, амплитуда движения уменьшается.

3. «Молотки» с гантелями

Это упражнение нагружает плечелучевую мышцу — она проходит по внешней стороне предплечья и хорошо заметна при развитии.

Как выполнять:

  • встать прямо, гантели держать нейтральным хватом — ладони смотрят друг на друга;
  • сгибать руки без разворота кисти;
  • локти держать близко к корпусу;
  • медленно опускать гантели.

«Молотки» одновременно развивают предплечья и помогают увеличить силу рук в тяговых упражнениях.

4. Вис на перекладине

Если дома есть перекладина, можно добавить вис — это одно из самых простых упражнений для развития силы хвата.

Как выполнять:

  • повиснуть на перекладине обычным хватом;
  • держать корпус спокойно, без раскачки, не подтягивая плечи к ушам;
  • начать с подходов по 10−20 секунд;
  • постепенно увеличивать время.

Более сложный вариант — повиснуть на полотенцах, перекинутых через перекладину. Нагрузка на предплечья становится заметно выше.

5 эффективных упражнений на предплечья в тренажерном зале

В зале легче постепенно увеличивать нагрузку и использовать разные виды оборудования: штангу, блоки и гантели.

1. Сгибание кистей со штангой

Одно из самых популярных упражнений на предплечья в зале. Оно развивает сгибатели кисти и помогает увеличить общий объем предплечий.

Как выполнять:

  • сесть и положить предплечья на бедра или скамью
  • взять штангу хватом снизу (ладони смотрят вверх)
  • медленно опустить кисти вниз
  • затем поднять их вверх.

Работать лучше в спокойном темпе, без рывков.

2. Обратные сгибания рук со штангой

Это упражнение активно нагружает плечелучевую мышцу и разгибатели предплечья.

Как выполнять:

  • взять штангу хватом сверху;
  • держать локти у корпуса;
  • согнуть руки до комфортной высоты, не отрывая локти от корпуса;
  • медленно опустить штангу.

Большой вес здесь не нужен — техника важнее.

3. Разгибания кисти на блоке

Это упражнение дает более равномерную нагрузку благодаря постоянному натяжению троса.

Как выполнять:

  • встать спиной к нижнему блоку;
  • взять короткую рукоять хватом сверху;
  • слегка согнуть руку в локте и зафиксировать предплечье;
  • поднять кисть вверх, разгибая ее в запястье;
  • медленно вернуть рукоять вниз.

Движение здесь небольшое, поэтому важно выполнять его плавно и без рывков.

4. Фермерская прогулка

Одно из лучших упражнений для силы хвата. Вес просто удерживают в руках и проходят с ним небольшую дистанцию.

Как выполнять:

  • взять тяжелые гантели или гири;
  • расправить плечи;
  • идти короткими уверенными шагами;
  • держать корпус ровно и не сгибать кисти.

Фермерская прогулка хорошо переносится на подтягивания, становую тягу и другие базовые упражнения.

В некоторых залах используют толстые грифы или специальные насадки, которые увеличивают диаметр рукоятки. Чем толще гриф, тем сложнее полностью обхватить его пальцами. Из-за этого сильнее включаются мышцы хвата и предплечья, поэтому даже умеренный вес может ощущаться значительно тяжелее.

5. Удержание блинов пальцами

Это статическое упражнение, которое отлично развивает силу хвата.

Как выполнять:

  • взять два блина и удерживать их пальцами, прижав гладкими сторонами наружу;
  • держать вес как можно дольше;
  • затем сделать паузу и повторить.

Как быстро накачать предплечья: общие советы

Предплечья часто отстают не из-за нехватки упражнений, а из-за хаотичной нагрузки. Гораздо лучше работает простая и регулярная схема тренировок.

Основные принципы:

  • тренировать предплечья два-три раза в неделю;
  • сочетать динамические упражнения и статические удержания;
  • чередовать сгибания кисти, разгибания и упражнения на хват;
  • постепенно увеличивать вес, время удержания или число повторений;
  • оставлять не менее 48 часов между тяжелыми тренировками одной зоны.

При тренировке предплечий важно не гнаться за большим весом. Движения здесь небольшие, поэтому техника и контроль обычно дают больше пользы, чем тяжелые гантели.

Противопоказания

Предплечья легко перегрузить, потому что они активно работают и в повседневной жизни, и во многих упражнениях. Поэтому не стоит тренироваться через боль или пытаться «добить» мышцы любой ценой.

Тренировку лучше отложить, если есть:

  • острая боль в локте, запястье или кисти;
  • онемение, покалывание или слабость в пальцах;
  • свежая травма кисти или предплечья;
  • заметный отек;
  • боль, которая усиливается во время упражнения

Если неприятные ощущения сохраняются, нагрузку лучше обсудить с врачом или физическим терапевтом.

Вопросы и ответы

Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто хочет укрепить хват и сделать предплечья сильнее.

Можно ли накачать предплечья без гантелей?

Да. Подойдут висы на перекладине, удержание полотенца, сжимание эспандера, переноска тяжелых пакетов, работа с рюкзаком или канистрой. Для новичка этого уже достаточно, чтобы мышцы начали адаптироваться.

Что лучше для предплечий: много повторений или больший вес?

Лучше сочетать оба подхода в разумных пределах. Средние повторения подходят для объема, удержания и висы — для силы хвата и выносливости. Самый надежный ориентир — прогресс без боли и без срыва техники.

Почему предплечья «горят» быстрее других мышц?

Потому что они почти в каждом упражнении удерживают вес в руках. Длительная работа на хват быстро утомляет мышцы предплечья, поэтому появляется жжение.