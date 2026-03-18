9 лучших упражнений на предплечья: дома, в зале, с весом и без

Упражнения на предплечья нужны для силы хвата, устойчивости кисти и более сильных рук в целом. Эти мышцы работают в тягах, подтягиваниях, переноске тяжестей и даже при долгой работе за компьютером. Дальше разберем, какие упражнения на предплечья делать дома и в зале.
Кратко по сути:
- Предплечья отвечают за хват, сгибание и разгибание кисти, повороты предплечья и работу пальцев.
- Для развития предплечий полезно сочетать сгибания кисти, разгибания, удержания веса и переноски.
- Дома можно хорошо нагрузить предплечья даже с одной гантелью, эспандером или полотенцем.
- В зале удобнее прогрессировать со штангой, гантелями, блоками и толстой рукоятью.
- Боль в запястье, локте или онемение пальцев — повод снизить нагрузку и не тренироваться через дискомфорт.
Строение предплечья: какие мышцы к нему относятся
Предплечье — это участок руки от локтя до кисти. Здесь много мышц, но для практики удобнее делить их на несколько групп.
Спереди расположены в основном сгибатели кисти и пальцев, а также мышцы, которые участвуют в пронации — повороте ладони вниз. Сзади находятся разгибатели кисти и пальцев. Отдельно часто выделяют плечелучевую мышцу: она хорошо заметна с наружной стороны предплечья и активно работает в сгибаниях руки нейтральным хватом, например в «молотках».
Если говорить проще, упражнения на мышцы предплечья обычно решают три задачи:
- развивают силу хвата;
- укрепляют кисть и запястье;
- добавляют объем нижней части руки.
Из-за этого для предплечий полезны не только классические сгибания кисти, но и удержания веса, переноски, висы, работа с полотенцем и упражнения на пронацию и супинацию.
4 лучших упражнения на предплечья в домашних условиях
Для тренировки предплечий дома не нужен сложный инвентарь. Достаточно гантели, эспандера, перекладины или даже обычного полотенца.
Перед упражнениями на предплечья полезно сделать короткую разминку для кистей и локтей. Достаточно пары минут: несколько вращений запястий, сжимание и разжимание пальцев, легкие сгибания и разгибания кисти без веса. Такие движения разогревают мышцы и связки и помогают снизить риск неприятных ощущений в запястье или локте во время тренировки.
1. Сгибание кисти с гантелью
Классическое упражнение на мышцы предплечья. Основную нагрузку получают сгибатели кисти — именно они формируют объем внутренней стороны предплечья.
Как выполнять:
- сесть и положить предплечье на бедро или край скамьи;
- кисть вывести за край ладонью вверх;
- медленно опустить кисть вниз, позволяя гантели немного перекатиться к пальцам;
- затем согнуть кисть вверх;
- плавно вернуть ее в исходное положение.
Важно не раскачивать руку и не помогать плечом. Работает только кисть.
Рукоятку гантели лучше держать ближе к основанию пальцев, а не в центре ладони. Тогда пальцам приходится дополнительно удерживать вес, и сгибатели предплечья работают активнее.
2. Разгибание кисти с гантелью
Это движение тренирует разгибатели — мышцы на верхней стороне предплечья. Их часто игнорируют, хотя они важны для здоровья локтя и баланса нагрузки.
Как выполнять:
- положить предплечье на опору;
- развернуть ладонь вниз;
- поднимать кисть вверх без рывков;
- медленно опускать гантель обратно.
Можно заменить гантель и на штангу и тренировать две руки одновременно.
Вес здесь обычно меньше, чем в сгибаниях. Это нормально.
Рукоятку удобно держать ближе к пальцам, чтобы кисть могла свободно свисать и разгибаться. Если гантель лежит глубоко в ладони, амплитуда движения уменьшается.
3. «Молотки» с гантелями
Это упражнение нагружает плечелучевую мышцу — она проходит по внешней стороне предплечья и хорошо заметна при развитии.
Как выполнять:
- встать прямо, гантели держать нейтральным хватом — ладони смотрят друг на друга;
- сгибать руки без разворота кисти;
- локти держать близко к корпусу;
- медленно опускать гантели.
«Молотки» одновременно развивают предплечья и помогают увеличить силу рук в тяговых упражнениях.
4. Вис на перекладине
Если дома есть перекладина, можно добавить вис — это одно из самых простых упражнений для развития силы хвата.
Как выполнять:
- повиснуть на перекладине обычным хватом;
- держать корпус спокойно, без раскачки, не подтягивая плечи к ушам;
- начать с подходов по 10−20 секунд;
- постепенно увеличивать время.
Более сложный вариант — повиснуть на полотенцах, перекинутых через перекладину. Нагрузка на предплечья становится заметно выше.
5 эффективных упражнений на предплечья в тренажерном зале
В зале легче постепенно увеличивать нагрузку и использовать разные виды оборудования: штангу, блоки и гантели.
1. Сгибание кистей со штангой
Одно из самых популярных упражнений на предплечья в зале. Оно развивает сгибатели кисти и помогает увеличить общий объем предплечий.
Как выполнять:
- сесть и положить предплечья на бедра или скамью
- взять штангу хватом снизу (ладони смотрят вверх)
- медленно опустить кисти вниз
- затем поднять их вверх.
Работать лучше в спокойном темпе, без рывков.
2. Обратные сгибания рук со штангой
Это упражнение активно нагружает плечелучевую мышцу и разгибатели предплечья.
Как выполнять:
- взять штангу хватом сверху;
- держать локти у корпуса;
- согнуть руки до комфортной высоты, не отрывая локти от корпуса;
- медленно опустить штангу.
Большой вес здесь не нужен — техника важнее.
3. Разгибания кисти на блоке
Это упражнение дает более равномерную нагрузку благодаря постоянному натяжению троса.
Как выполнять:
- встать спиной к нижнему блоку;
- взять короткую рукоять хватом сверху;
- слегка согнуть руку в локте и зафиксировать предплечье;
- поднять кисть вверх, разгибая ее в запястье;
- медленно вернуть рукоять вниз.
Движение здесь небольшое, поэтому важно выполнять его плавно и без рывков.
4. Фермерская прогулка
Одно из лучших упражнений для силы хвата. Вес просто удерживают в руках и проходят с ним небольшую дистанцию.
Как выполнять:
- взять тяжелые гантели или гири;
- расправить плечи;
- идти короткими уверенными шагами;
- держать корпус ровно и не сгибать кисти.
Фермерская прогулка хорошо переносится на подтягивания, становую тягу и другие базовые упражнения.
В некоторых залах используют толстые грифы или специальные насадки, которые увеличивают диаметр рукоятки. Чем толще гриф, тем сложнее полностью обхватить его пальцами. Из-за этого сильнее включаются мышцы хвата и предплечья, поэтому даже умеренный вес может ощущаться значительно тяжелее.
5. Удержание блинов пальцами
Это статическое упражнение, которое отлично развивает силу хвата.
Как выполнять:
- взять два блина и удерживать их пальцами, прижав гладкими сторонами наружу;
- держать вес как можно дольше;
- затем сделать паузу и повторить.
Как быстро накачать предплечья: общие советы
Предплечья часто отстают не из-за нехватки упражнений, а из-за хаотичной нагрузки. Гораздо лучше работает простая и регулярная схема тренировок.
Основные принципы:
- тренировать предплечья два-три раза в неделю;
- сочетать динамические упражнения и статические удержания;
- чередовать сгибания кисти, разгибания и упражнения на хват;
- постепенно увеличивать вес, время удержания или число повторений;
- оставлять не менее 48 часов между тяжелыми тренировками одной зоны.
При тренировке предплечий важно не гнаться за большим весом. Движения здесь небольшие, поэтому техника и контроль обычно дают больше пользы, чем тяжелые гантели.
Противопоказания
Предплечья легко перегрузить, потому что они активно работают и в повседневной жизни, и во многих упражнениях. Поэтому не стоит тренироваться через боль или пытаться «добить» мышцы любой ценой.
Тренировку лучше отложить, если есть:
- острая боль в локте, запястье или кисти;
- онемение, покалывание или слабость в пальцах;
- свежая травма кисти или предплечья;
- заметный отек;
- боль, которая усиливается во время упражнения
Если неприятные ощущения сохраняются, нагрузку лучше обсудить с врачом или физическим терапевтом.
Вопросы и ответы
Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто хочет укрепить хват и сделать предплечья сильнее.
Можно ли накачать предплечья без гантелей?
Да. Подойдут висы на перекладине, удержание полотенца, сжимание эспандера, переноска тяжелых пакетов, работа с рюкзаком или канистрой. Для новичка этого уже достаточно, чтобы мышцы начали адаптироваться.
Что лучше для предплечий: много повторений или больший вес?
Лучше сочетать оба подхода в разумных пределах. Средние повторения подходят для объема, удержания и висы — для силы хвата и выносливости. Самый надежный ориентир — прогресс без боли и без срыва техники.
Почему предплечья «горят» быстрее других мышц?
Потому что они почти в каждом упражнении удерживают вес в руках. Длительная работа на хват быстро утомляет мышцы предплечья, поэтому появляется жжение.