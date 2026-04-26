Почему «ангелы» Victoria’s Secret сменили диеты на силовые тренировки

В индустрии моды долгое время царил культ худобы, и модели вынуждены были изнурять себя диетами, чтобы соответствовать стандартам. Но сегодня тренды изменились: в моде естественность, здоровье и сияющая кожа. Все больше моделей приходят к выводу, что силовые тренировки — это не только путь к подтянутой фигуре, но и способ полюбить свое тело. В нашей статье четыре примера, как это работает на практике.
Адриана Лима: бокс, бег и никаких строгих ограничений
Бразильская супермодель, одна из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret, которая удерживала этот статус рекордные 19 лет, Адриана Лима признается, что обожает шоколадный торт и традиционную бразильскую кухню. А секрет ее стройности — регулярные силовые тренировки. Лима занимается спортом круглый год, даже в поездках.
Особое место в ее программе занимает бокс. Адриана убеждена, что модель должна быть в форме в любое время года, поэтому она регулярно занимается спортом. Ей нравится бокс, но в последнее время она чаще выбирает бег и силовые упражнения. Перед крупными съемками она тренируется дважды в день: утром — кардио и интервалы, вечером — силовая и растяжка. Адриана советует всем, кто хочет начать заниматься, не быть слишком строгими к себе и прислушиваться к своему телу.
Джиджи Хадид: бокс и короткие интенсивные тренировки
Джиджи Хадид, одна из самых востребованных моделей современности, также является поклонницей силовых тренировок. Ее любимое место для занятий — нью-йоркский Gotham Gym. Тренировка Джиджи включает несколько раундов бокса, короткие спринты и упражнения на пресс. Такой формат держит тело в тонусе и помогает сохранять концентрацию.
Супермодель комбинирует силовые тренировки с боксом 4 раза в неделю. Бокс стал ее новой страстью после переезда и взлета в карьере, когда она заскучала по волейболу и конному спорту. Джиджи также не забывает о классических упражнениях для мышц кора: ее любимое упражнение — планка, которую она считает полезной не только для пресса, но и для спины.
Даже в поездках Джиджи повторяет те же принципы: короткие, насыщенные сессии вместо длинных марафонов. Ее подход доказывает, что для поддержания формы не нужно часами пропадать в тренажерном зале — достаточно правильно подобранных интенсивных нагрузок.
Ирина Шейк: пилатес, джиу-джитсу и упражнения без оборудования
Российская супермодель Ирина Шейк также отказалась от изнурительных диет в пользу силовых тренировок. Основу составляют ходьба, пилатес, бокс и упражнения с легкими весами. Главная цель — сделать тело красивым и сильным, но при этом не переборщить с мышечной массой.
При этом Шейк не любит классические кардиотренировки, называя бег своим худшим кошмаром. Вместо этого она фокусируется на разнообразных нагрузках: пилатес, бокс, джиу-джитсу и упражнения без оборудования. Часто она тренируется прямо в гостиничных номерах, выполняя планку, выпады и упражнения на пресс. Главное для нее — не продолжительность, а точность движений. Даже 20 минут занятий в день позволяют ей сохранять ту самую выносливость, которая чувствуется в походке и позировании на подиуме.
Ирина также следит за питанием, но без фанатизма: она ест много овощей и рыбы, на ужин часто готовит себе борщ, а белый хлеб заменяет черным. Каждое утро она начинает со стакана теплой воды с лимоном и не отказывает себе в маленьких радостях. Модель считает, что, когда хочется десерт, лучше его съесть и успокоиться, чем страдать и корить себя за слабость.
Роми Стрейд: румынская становая тяга как любимое упражнение
Голландская модель и «ангел» Victoria’s Secret Роми Стрейд также известна своей любовью к силовым тренировкам. Ее любимое упражнение — румынская становая тяга, которую даже прозвали в ее честь: «роми-нианской». На видео, опубликованном нью-йоркским залом Dogpound, модель демонстрирует технику этого классического упражнения с легкостью и элегантностью, за которой скрывается серьезная физическая работа.
Румынская становая тяга активирует заднюю поверхность тела: от икроножных до мышц спины. Она не только развивает силу, но и улучшает гибкость — особенно в задней поверхности бедра. Регулярное выполнение этого упражнения помогает модели сохранять подтянутую форму и идеальные пропорции.
История Роми особенно показательна: она не скрывает, что для поддержания формы ей пришлось отказаться от строгих диет в пользу сбалансированного питания и силовых тренировок. Ее пример вдохновляет многих девушек, которые боятся, что занятия с весами сделают их перекачанными. Напротив, правильно подобранные силовые нагрузки помогают создать стройный, подтянутый силуэт.
Эти четыре модели доказали: чтобы выглядеть безупречно, не нужно морить себя голодом. Регулярные силовые тренировки, разнообразные нагрузки и умеренность в питании — вот главный секрет. Их примеры вдохновляют миллионы женщин по всему миру на то, чтобы полюбить свое тело и заботиться о нем с умом, без насилия и ограничений.