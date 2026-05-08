Где кататься зимой, где поплавать летом: активный гид

Редакция проекта Спорт Mail расскажет о самых популярных местах для активного отдыха в России зимой и летом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В России активный отдых не привязан к одному сезону. Летом есть много вариантов провести время на открытом воздухе, а зимой страна превращается в огромную снежную площадку для спорта и приключений. Главное — знать, куда ехать.

Весна: пробуждение природы

С первыми теплыми днями просыпается желание активно двигаться. Одним из лучших направлений становится Кавказ. В апреле и мае здесь уже можно отправляться в пешие походы по предгорьям, когда вершины еще покрыты снегом, а долины утопают в зелени. Особенно живописны маршруты в районе Домбай и Архыз.

Домбай
ДомбайИсточник: РИА "Новости"

Для городских исследователей отличным выбором станет Санкт-Петербург. Весной здесь начинается сезон велопрогулок и длительных пеших маршрутов: парки, набережные и пригородные резиденции становятся частью активного отдыха.

Тем, кто хочет чего-то необычного, стоит отправиться на Байкал в апреле-мае. Это время, когда лед еще крепкий, но уже прозрачный и начинает «оживать». Пешие переходы, катание на коньках по озеру и даже велопоездки по льду превращаются в уникальный опыт.

Байкал
БайкалИсточник: РИА "Новости"

Лето: маршруты, которые заряжают энергией

Когда приходит тепло, на первый план выходят регионы с выразительным рельефом и насыщенной природой. Хорошим вариантом совместить несколько видов активного отдыха может стать Алтай — край горных озер, перевалов и бурных рек. Здесь есть возможности отправиться в многодневный треккинг, попробовать сплав по Катуни или исследовать удаленные долины на внедорожниках.

Вид на реку Катунь
Вид на реку КатуньИсточник: РИА "Новости"

Не уступает по популярности и Кавказ. Район Приэльбрусье предлагает маршруты с видами на Эльбрус — высшую точку Европы. Летом сюда едут за хайкингом, альпинизмом и даже парапланеризмом.

Отдельного внимания заслуживает Камчатка — место, где природа остается почти нетронутой. Восхождения на вулканы, наблюдение за гейзерами и дикими животными превращают отдых в настоящее приключение.

Камчатка
КамчаткаИсточник: РИА "Новости"

Если хочется сочетать активность и морской климат, стоит рассмотреть побережье Черного моря, особенно район Сочи. Здесь развиты треккинговые маршруты, велотуризм и водные виды спорта — от сапбординга до серфинга.

Занятия сапбордингом в Сочи
Занятия сапбордингом в СочиИсточник: РИА "Новости"

Осень: время ярких красок

Осень в России — это время, когда активный отдых становится более созерцательным, но не менее насыщенным. Один из лучших регионов — Карелия. Осенью сюда едут за треккингом, сбором грибов и ягод, а также за уединением. Леса и озера создают идеальные условия для активного, но спокойного отдыха.

Карьер Рускеала в Карелии
Карьер Рускеала в КарелииИсточник: РИА "Новости"

Любителям мягкого климата стоит обратить внимание на Сочи. Осенью здесь начинается «бархатный сезон»: можно сочетать походы по горам с велопрогулками и даже водными активностями. Температура остается комфортной, а туристов становится меньше.

Для тех, кто предпочитает более северные направления, подойдет Кольский полуостров. Осенью здесь открывается сезон северного сияния и пеших маршрутов по тундре. Это уже почти экспедиционный формат отдыха, но именно он дарит ощущение настоящего приключения.

Кольский полуостров
Кольский полуостровИсточник: ТАСС

Зима: территория снега и скорости

С наступлением зимы Россия предлагает не менее впечатляющий выбор. Центром горнолыжной жизни становится Сочи, а точнее курорты Красной Поляны. Среди них выделяется Роза Хутор — современный комплекс с трассами разного уровня и развитой инфраструктурой.

Роза Хутор
Роза ХуторИсточник: РИА "Новости"

Не менее популярен Шерегеш в Кемеровской области. Его ценят за обилие снега, продолжительный сезон и атмосферу «настоящей зимы». Это одно из лучших мест в стране для фрирайда. На Урале стоит обратить внимание на Абзаково и Банное — курорты с хорошими трассами и доступной логистикой.

Шерегеш
ШерегешИсточник: РИА "Новости"

Для тех, кто ищет более камерную атмосферу, подойдет Кировск в Мурманской области. Здесь расположены склоны Хибины, где можно кататься практически в условиях полярной зимы.

Хибины
ХибиныИсточник: РИА "Новости"

Четыре сезона — один принцип

Несмотря на различия, отдых в России в разные времена года объединяет одно: тесная связь с природой и возможность выйти за пределы привычного. Активный отдых — это не только про физическую нагрузку, но и про смену восприятия, про опыт, который остается надолго. И, пожалуй, главное — в России не нужно ждать «идеального сезона». Каждый из них уже предлагает свой уникальный сценарий приключений.