Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью и другие: почему звезды больше не худеют

Ведущие актрисы мира сознательно отказываются от истощенной эстетики в пользу более мускулистой и спортивной формы тела. Они хотят бегать, драться, прыгать и выглядеть при этом как настоящие женщины. В нашей статье — пять историй, где нестандартный выбор стал для этих актрис поворотным моментом не только в карьере, но и в жизни.
Галь Гадот — набрала 7 килограммов для роли
Галь Гадот начинала карьеру как модель Victoria’s Secret — худая, изящная, с минимальным мышечным рельефом. Однако когда ей предложили роль Чудо-женщины, стало ясно: такой образ не выдержит экшен-сцен.
Она прошла шесть месяцев интенсивных тренировок, включавших силовую подготовку, карате, конный спорт и гимнастику. За это время она набрала около 7 кг мышечной массы и полностью изменила подход к питанию, увеличив калорийность рациона до 2500−3000 ккал в день.
В своем интервью она объяснила, что больше не стремится быть просто красивой — ее цель теперь в том, чтобы тело могло что-то делать. С тех пор она выбирает роли, где физическая форма — часть характера.
Скарлетт Йоханссон — отказалась от худобы после 30 лет
До 30 лет Скарлетт Йоханссон славилась стройной фигурой без ярко выраженного рельефа. Однако в начале 2010-х, готовясь к роли Черной вдовы в «Мстителях», она полностью изменила подход к телу.
Она начала заниматься с личным тренером, ввела тяжелые веса в тренировки и увеличила потребление белка и сложных углеводов. Ее плечи, спина и руки стали заметно мускулистее, но без гипертрофии. В одном из своих интервью она отметила, что устала от давления индустрии требовать худобы, и в новом теле чувствует себя увереннее, чем в юности.
Зендея — здоровье вместо модельных стандартов
Зендея начала карьеру как юная звезда Disney — с хрупким телом и детской внешностью. Но с переходом во взрослые роли («Эйфория», «Дюна», «Человек-паук») она осознанно отказалась от прежнего образа. Зендея работает с тренером по функциональному тренингу: пилатес, калистеника, йога, кардио.
Она не раз отмечала, что ее тело — не объект для оценки, а инструмент для работы. Ее цель — не худеть, а стать более гибкой, выносливой и сильной, чтобы тело выдерживало долгие съемочные смены и повторяющиеся дубли. Поэтому Зендея критикует культуру «тонкой талии» и поддерживает боди-позитив с акцентом на здоровье, а не на пассивное принятие любой формы тела.
Флоренс Пью — отказалась от диет ради ролей
Британская актриса Флоренс Пью долгое время сталкивалась с требованиями похудеть для ролей. Но в 2018 году она решила прекратить голодать и сосредоточиться на силе.
Она начала заниматься боксом и пауэрлифтингом, набрала мышечную массу и перестала следить за весом. Ее тело стало плотным, с четкими линиями спины и рук. Флоренс заявила, что не будет жертвовать здоровьем ради чужих представлений о красоте. С тех пор она получает роли, где ее физическая мощь — преимущество, а не недостаток.
Лашана Линч — гордится своей спортивной формой
Лашана Линч, сыгравшая агента 007 в «Не время умирать», прошла девять месяцев подготовки: кикбоксинг, стрельба, паркур, силовые тренировки. Она отказалась от всех ограничительных диет, сосредоточившись на белке, восьмичасовом сне и восстановлении. Ее тело стало плотным и рельефным, но без избыточного объема — именно таким, которое может выдержать экшен-съемки.
В одном из интервью она подчеркнула, что хочет, чтобы девочки видели: женщина может быть сильной, быстрой, выносливой — и при этом прекрасной. Лашана называет свои мышцы символом свободы и профессиональной зрелости.
Эти актрисы доказали, что красота — не в худобе. Они отказались от старых, навязанных обществом, стандартов не ради бунта, а ради своего комфорта, здоровья и полноценной жизни. И в этом — их настоящая сила.