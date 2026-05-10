Гагарина, Утяшева и Бузова: тренировки звезд, которые можно повторить дома

Для того чтобы поддерживать себя в отличной физической форме, вовсе не обязательно пропадать в спортзале или нанимать личного тренера. В этой статье три проверенные тренировки от известных женщин шоу-бизнеса, которые можно повторить дома.
Полина Гагарина: тренировки по системе «Умный фитнес»
Певица Полина Гагарина — одна из тех звезд, кто открыто говорит о своем пути к стройности. Когда-то она весила около 90 килограммов. Сегодня, в 2026 году, она не только сама находится в отличной форме, но и помогает другим: Полина разработала собственную программу «Умный фитнес».
В основе этой программы — круговые тренировки, которые задействуют все группы мышц. Их главное преимущество: можно заниматься где угодно — дома, в отеле на гастролях, на даче. Для занятий не нужны гантели или тренажеры, только собственный вес.
Полина часто делится видео своих занятий в соцсетях. В ее программу входят приседания, выпады, отжимания, упражнения на пресс и кардио-блоки. Сама певица признается, что предпочитает тренироваться на свежем воздухе, а в соцсетях шутит, что зимой ее кардио — это уборка снега на участке. Главное в ее подходе — регулярность. Тренировка займет не больше 25 минут — идеально для утра или перерыва между делами.
Ляйсан Утяшева: пятиминутная Табата, меняющая тело
Бывшая гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева — пример того, как можно сохранять форму, даже если большая профессиональная карьера осталась в прошлом. В свои 39 лет она выполняет элементы, которые сложно повторить и в 20: стойку на голове, глубокие шпагаты, сложные балансы.
Но главный секрет Ляйсан, который она сама раскрыла в соцсетях, — это тренировка по системе Табата. Такие тренировки очень функциональны: всего пять минут вашего времени, и вы почувствуете, как проработано все тело.
Табата — это высокоинтенсивный интервальный тренинг: 20 секунд работы на максимуме, 10 секунд отдыха, и так 8 подходов. Всего 4 минуты. За это время организм выкладывается по полной и продолжает сжигать калории еще несколько часов после тренировки. Ляйсан использует базовые движения: приседания, выпады, «скалолаз», прыжки. Главное здесь — не сложность, а максимальная отдача в каждом 20-секундном интервале. После такой тренировки мышцы действительно горят.
Ольга Бузова: 15 минут спорта каждое утро
Ольга Бузова — одна из самых занятых звезд российского шоу-бизнеса. Съемки, концерты, поездки — на долгие тренировки времени почти нет. Но у нее есть свой секрет: 15 минут спорта каждое утро.
Она выбирает короткие, но интенсивные домашние тренировки, которые включают 5−6 упражнений на основные группы мышц. В ее программу входят «скалолаз», боковая планка, скручивания, приседания, выпады. Все это делается без пауз — одно упражнение за другим. Каждое утро, 15 минут, без пропусков. За месяц такая регулярность дает больше, чем редкие двухчасовые занятия.
Как видите, для поддержания тонуса и стройности не обязательно часами потеть в зале, выбирать сложные программы или покупать специальное оборудование. Можно выделить 15−25 минут и подвигаться дома. В результате вы получите приятные цифры на весах, а также чувство легкости, уверенность в себе и своем теле каждый день.