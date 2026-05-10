Гагарина, Утяшева и Бузова: тренировки звезд, которые можно повторить дома

Полина часто делится видео своих занятий в соцсетях. В ее программу входят приседания, выпады, отжимания, упражнения на пресс и кардио-блоки. Сама певица признается, что предпочитает тренироваться на свежем воздухе, а в соцсетях шутит, что зимой ее кардио — это уборка снега на участке. Главное в ее подходе — регулярность. Тренировка займет не больше 25 минут — идеально для утра или перерыва между делами.