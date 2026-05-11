Хью Джекман, Галь Гадот и другие: упражнения актеров для рельефного тела

В рамках тренировок Гадот это выражалось в серии ускорений на беговой дорожке после разминки: например, три захода по тридцатисекундного спринта с последующим тридцатисекундным отдыхом. Такой подход не только помогал ей поддерживать низкий процент подкожного жира, чтобы проявить рельеф, но и развивал взрывную силу и сердечно-сосудистую выносливость, необходимые для выполнения сложных боевых сцен. Помимо беговой дорожки, HIIT в ее программу входил и на велотренажере: пять ускорений по 20 секунд с двадцатисекундным отдыхом.