3 упражнения с фитнес-резинкой, чтобы прокачать все тело дома

Мини-бенд давно используют не только для разминки: он создает постоянное сопротивление и заставляет мышцы работать на протяжении всего движения. В отличие от тяжелого веса, резинка мягко нагружает суставы, но хорошо включает ягодицы, бедра, плечи, руки и спину. Поэтому с ней можно собрать короткую и эффективную тренировку на все тело — достаточно 3−4 подходов по 15−20 повторений каждого из трех упражнений.
Ягодичный мостик и приседания для ног и ягодиц
Для упражнений на ноги и ягодицы лучше всего подходят мини-бенды средней или высокой жесткости. Их надевают чуть выше колен: так резинка создает дополнительное сопротивление и сильнее включает ягодичные мышцы, внешнюю поверхность бедра и стабилизаторы таза.
Ягодичный мостик с резинкой особенно хорошо нагружает большую и среднюю ягодичную мышцу, а также заднюю поверхность бедра. В положении лежа нужно согнуть ноги, поставить стопы на пол и поднять таз вверх. В верхней точке колени дополнительно разводят в стороны, преодолевая сопротивление резинки. За счет этого ягодицы работают намного активнее, чем в обычном мостике без нагрузки.
Приседания с отведением ноги назад помогают одновременно прокачать ягодицы, бедра и мышцы корпуса, отвечающие за баланс. После каждого подъема одну ногу отводят назад с натяжением резинки, сохраняя ровную спину и напряженный пресс. Такое упражнение особенно полезно для тех, кто много сидит: оно помогает «включить» ягодицы, которые часто становятся слабыми из-за малоподвижного образа жизни.
Еще один плюс мини-бенда — он помогает удерживать колени в правильном положении во время приседаний. Поэтому резинки часто используют даже профессиональные спортсмены перед силовыми тренировками и бегом, чтобы лучше активировать мышцы ног и снизить нагрузку на суставы.
Отжимания с резинкой для рук и верхней части тела
Для отжиманий обычно используют длинную фитнес-резинку средней жесткости. Ее проводят за спиной и фиксируют ладонями у пола. Когда человек поднимается, натяжение становится сильнее — именно поэтому верхняя точка в таком упражнении ощущается намного тяжелее, чем в обычных отжиманиях.
Во время движения активно работают грудные мышцы, плечи, трицепсы и мышцы корпуса. Резинка создает постоянное сопротивление, поэтому мышцы не расслабляются даже между повторениями. Из-за этого руки и верх тела устают заметно быстрее, хотя само упражнение не кажется сложным.
Новичкам проще начинать с варианта с колен или использовать более мягкую резинку. Главное — держать корпус ровно и не проваливаться в пояснице. Если делать упражнение медленно и контролировать движение, нагрузка на мышцы становится намного эффективнее. Такие отжимания подходят для домашних тренировок, потому что позволяют увеличить нагрузку без гантелей и тренажеров.
Тяга резинки в наклоне для спины и осанки
Для тяги в наклоне лучше использовать длинную резинку средней жесткости. На нее встают ногами, корпус слегка наклоняют вперед, а концы резинки тянут к поясу. Во время движения важно не округлять спину и не поднимать плечи вверх — основная работа должна идти через мышцы спины, а не шею.
В упражнении активно включаются широчайшие, ромбовидные мышцы и бицепсы. Когда человек тянет резинку к себе и сводит лопатки, начинает работать верх спины — именно та зона, которая часто страдает из-за сидячей работы и постоянного положения за компьютером.
За счет постоянного натяжения мышцы остаются в работе на протяжении всего движения. Поэтому даже без тяжелых тренажеров упражнение хорошо нагружает спину и плечи. Многие замечают, что после регулярных тренировок становится проще держать ровную осанку и меньше устают шея и верх спины.
Еще один плюс резинки — нагрузку легко регулировать. Чем сильнее натяжение и медленнее движение, тем интенсивнее работает спина. Поэтому упражнение подходит и новичкам, и тем, кто уже давно тренируется дома.