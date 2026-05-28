3 вида спорта, которые врачи чаще советуют при сколиозе и сидячем образе жизни

Сколиоз — это не просто привычка сутулиться, а искривление позвоночника, при котором меняется положение корпуса и постепенно появляется мышечный перекос. На ранних стадиях многие замечают только разную высоту плеч или постоянное напряжение в спине, но со временем могут появляться боли, быстрая утомляемость и дискомфорт даже после обычного рабочего дня. Полностью исправить выраженный сколиоз спорт не может, но правильно подобранная физическая активность помогает укрепить мышцы корпуса, улучшить осанку и снизить нагрузку на позвоночник. Особенно это важно при сидячем образе жизни, когда спина часами остается почти без движения.