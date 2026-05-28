3 вида спорта, которые врачи чаще советуют при сколиозе и сидячем образе жизни

Не все тренировки одинаково полезны для спины. Одни виды спорта помогают поддерживать осанку и разгружать позвоночник, а другие могут только усиливать мышечный перекос.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Сколиоз — это не просто привычка сутулиться, а искривление позвоночника, при котором меняется положение корпуса и постепенно появляется мышечный перекос. На ранних стадиях многие замечают только разную высоту плеч или постоянное напряжение в спине, но со временем могут появляться боли, быстрая утомляемость и дискомфорт даже после обычного рабочего дня. Полностью исправить выраженный сколиоз спорт не может, но правильно подобранная физическая активность помогает укрепить мышцы корпуса, улучшить осанку и снизить нагрузку на позвоночник. Особенно это важно при сидячем образе жизни, когда спина часами остается почти без движения.

Плавание для разгрузки позвоночника

В воде позвоночник получает меньше нагрузки, чем во время обычных тренировок.Источник: Freepik

Плавание считается одним из самых комфортных видов нагрузки для позвоночника, потому что в воде вес тела ощущается значительно меньше. За счет этого мышцы спины работают без сильного давления на позвонки и суставы, а движения получаются более плавными и равномерными.

Для поддержки осанки чаще всего рекомендуют плавание на спине и спокойный брасс. Такие стили помогают укреплять мышцы корпуса, плечевого пояса и спины без резких ударных движений и перегрузки поясницы.

Еще один плюс бассейна — возможность мягко разгрузить спину после долгого сидения. После плавания многие замечают, что уменьшается ощущение скованности в шее и плечах, а держать осанку становится проще даже в течение рабочего дня.

Пилатес для осанки

Пилатес помогает укреплять мышцы, которые поддерживают позвоночник в повседневной жизни.Источник: Freepik

Пилатес часто рекомендуют людям с сидячей работой и привычкой сутулиться, потому что тренировки строятся вокруг контроля положения тела и мягкого укрепления мышц корпуса. Во время упражнений активно работают глубокие мышцы-стабилизаторы, которые помогают поддерживать позвоночник и осанку.

Большая часть движений выполняется плавно и без резких рывков. В пилатесе много внимания уделяют дыханию, положению таза, грудного отдела и симметричной работе тела, поэтому нагрузка остается довольно мягкой даже для новичков.

Регулярные тренировки помогают уменьшить скованность в спине и лучше чувствовать положение корпуса в течение дня. За счет этого человеку становится проще держать осанку без постоянного напряжения в плечах и пояснице.

Скандинавская ходьба и мягкая нагрузка на спину

Скандинавская ходьба помогает равномерно распределять нагрузку на корпус и спину.Источник: Freepik

Во время обычной ходьбы основная нагрузка приходится на ноги и поясницу, а палки в скандинавской ходьбе помогают подключать мышцы спины, плеч и корпуса. За счет этого нагрузка становится равномерной, а позвоночник получает меньше давления.

Такой формат активности считается достаточно мягким и подходит даже людям без спортивной подготовки. Темп можно спокойно регулировать под свое самочувствие, а сама ходьба не создает сильной ударной нагрузки на суставы и спину.

Еще один плюс — привычка держать корпус более ровно во время движения. Поэтому скандинавская ходьба помогает не только больше двигаться, но и постепенно улучшать осанку.

Какие виды спорта могут быть опасны

При сколиозе важно осторожно относиться к асимметричным нагрузкам.Источник: Freepik

Некоторые виды спорта создают неравномерную нагрузку на одну сторону тела. Это касается, например, большого тенниса, бадминтона или фехтования, где одна рука и часть корпуса работают активнее другой.

При хорошем мышечном балансе такие тренировки не всегда становятся проблемой, но при уже существующих нарушениях осанки или склонности к сколиозу нагрузка может усиливать мышечный перекос и напряжение в спине.

Именно поэтому при регулярных болях, выраженной асимметрии плеч или уже диагностированном сколиозе вид активности лучше подбирать вместе со специалистом. Особенно если речь идет о высоких нагрузках или интенсивных тренировках несколько раз в неделю.