3 вида спорта, которые врачи чаще советуют при сколиозе и сидячем образе жизни

Сколиоз — это не просто привычка сутулиться, а искривление позвоночника, при котором меняется положение корпуса и постепенно появляется мышечный перекос. На ранних стадиях многие замечают только разную высоту плеч или постоянное напряжение в спине, но со временем могут появляться боли, быстрая утомляемость и дискомфорт даже после обычного рабочего дня. Полностью исправить выраженный сколиоз спорт не может, но правильно подобранная физическая активность помогает укрепить мышцы корпуса, улучшить осанку и снизить нагрузку на позвоночник. Особенно это важно при сидячем образе жизни, когда спина часами остается почти без движения.
Плавание для разгрузки позвоночника
Плавание считается одним из самых комфортных видов нагрузки для позвоночника, потому что в воде вес тела ощущается значительно меньше. За счет этого мышцы спины работают без сильного давления на позвонки и суставы, а движения получаются более плавными и равномерными.
Для поддержки осанки чаще всего рекомендуют плавание на спине и спокойный брасс. Такие стили помогают укреплять мышцы корпуса, плечевого пояса и спины без резких ударных движений и перегрузки поясницы.
Еще один плюс бассейна — возможность мягко разгрузить спину после долгого сидения. После плавания многие замечают, что уменьшается ощущение скованности в шее и плечах, а держать осанку становится проще даже в течение рабочего дня.
Пилатес для осанки
Пилатес часто рекомендуют людям с сидячей работой и привычкой сутулиться, потому что тренировки строятся вокруг контроля положения тела и мягкого укрепления мышц корпуса. Во время упражнений активно работают глубокие мышцы-стабилизаторы, которые помогают поддерживать позвоночник и осанку.
Большая часть движений выполняется плавно и без резких рывков. В пилатесе много внимания уделяют дыханию, положению таза, грудного отдела и симметричной работе тела, поэтому нагрузка остается довольно мягкой даже для новичков.
Регулярные тренировки помогают уменьшить скованность в спине и лучше чувствовать положение корпуса в течение дня. За счет этого человеку становится проще держать осанку без постоянного напряжения в плечах и пояснице.
Скандинавская ходьба и мягкая нагрузка на спину
Во время обычной ходьбы основная нагрузка приходится на ноги и поясницу, а палки в скандинавской ходьбе помогают подключать мышцы спины, плеч и корпуса. За счет этого нагрузка становится равномерной, а позвоночник получает меньше давления.
Такой формат активности считается достаточно мягким и подходит даже людям без спортивной подготовки. Темп можно спокойно регулировать под свое самочувствие, а сама ходьба не создает сильной ударной нагрузки на суставы и спину.
Еще один плюс — привычка держать корпус более ровно во время движения. Поэтому скандинавская ходьба помогает не только больше двигаться, но и постепенно улучшать осанку.
Какие виды спорта могут быть опасны
Некоторые виды спорта создают неравномерную нагрузку на одну сторону тела. Это касается, например, большого тенниса, бадминтона или фехтования, где одна рука и часть корпуса работают активнее другой.
При хорошем мышечном балансе такие тренировки не всегда становятся проблемой, но при уже существующих нарушениях осанки или склонности к сколиозу нагрузка может усиливать мышечный перекос и напряжение в спине.
Именно поэтому при регулярных болях, выраженной асимметрии плеч или уже диагностированном сколиозе вид активности лучше подбирать вместе со специалистом. Особенно если речь идет о высоких нагрузках или интенсивных тренировках несколько раз в неделю.