Как тревога застревает в теле: почему появляются зажимы и постоянная усталость

Тревога умеет прятаться в теле: через поверхностное дыхание, напряженные плечи и больную спину и постоянную усталость. Со временем такие зажимы становятся привычным состоянием.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Стресс часто становится фоном и не заканчивается вместе с рабочим днем. Уведомления, новости, дедлайны и постоянное переключение между задачами держат нервную систему в напряжении. В ответ на это тело начинает жить в постоянном режиме готовности: плечи поднимаются, дыхание становится более поверхностным, мышцы шеи и спины напрягаются даже во время обычной работы за ноутбуком. Постепенно такое состояние начинает казаться нормальным, хотя именно оно забирает все силы, приводит к постоянной усталости и телесному дискомфорту.

Как стресс переходит в мышцы

Во время стресса тело автоматически переходит в режим готовности к угрозе.
Любая тревожная мысль, срочное сообщение или напряженный разговор запускают в организме одну и ту же реакцию. Нервная система воспринимает стресс как сигнал опасности: учащается сердцебиение, дыхание становится более коротким, а мышцы автоматически напрягаются.

В норме такое состояние должно быть временным. Но когда стресс растягивается на недели и месяцы, тело просто перестает успевать полностью расслабляться. Даже во время обычной сидячей работы мышцы шеи, плеч и спины могут оставаться в постоянном тонусе, что приводит к зажимам и спазмам.

Особенно сильно на это влияют фоновый стресс: бесконечные уведомления, многозадачность, привычка постоянно проверять телефон и ощущение, что нужно все время быть «на связи». Из-за этого организм не получает сигнал, что опасность закончилась и можно расслабиться.

Почему напряжение становится привычкой

Поднятые плечи и зажатая челюсть со временем могут стать привычным положением тела.
Если изо дня в день сидеть за ноутбуком с поданными вперед плечами и напряженной шеей, тело постепенно начинает воспринимать такое положение как нормальное. Мозг перестает замечать, что мышцы все время находятся в легком напряжении.

Из-за этого одни мышечные группы перегружаются, а другие почти не включаются в работу. Особенно часто страдают шея, плечи, верх спины и челюсть. К вечеру появляется ощущение тяжести, скованности или ноющей боли даже без серьезной физической нагрузки.

Именно поэтому многие жалуются на больную шею, плечи и спину, хотя обследования не показывают серьезных проблем. Часто дело оказывается именно в хроническом мышечном напряжении и привычке постоянно держать тело в режиме готовности.

Связь тревоги, боли и усталости

Хронический стресс постепенно делает нервную систему более чувствительной к любому дискомфорту. Из-за этого даже обычная тяжесть в шее или спине начинает ощущаться сильнее и раздражать гораздо быстрее.

При этом тревога и боль часто усиливают друг друга. Стресс поддерживает мышечные зажимы, зажатые мышцы вызывают усталость и неприятные ощущения, а постоянный дискомфорт делает человека еще более напряженным и тревожным.

Со временем появляется ощущение, будто тело вообще перестало расслабляться до конца. Даже после отдыха многие продолжают чувствовать скованность, тяжесть в плечах или внутреннее напряжение без особых на то причин.

Движение вместо попытки просто расслабиться

Когда мышцы долго находятся в напряжении, организму сложно резко перейти в состояние полного расслабления. Поэтому телу часто помогает спокойное и мягкое движение.

Хорошо работают прогулки, легкая растяжка, упражнения для грудного отдела, мягкая йога, дыхательные практики и работа с массажным валиком. Такие движения помогают постепенно снижать лишнее напряжение и возвращать телу подвижность.

Что можно сделать в течение дня

Даже небольшие привычки помогают снизить постоянное мышечное напряжение, если делать их регулярно в течение дня:

  • Проверять положение плеч и челюсти. Многие часами сидят с поднятыми плечами и сжатой челюстью, даже не замечая этого. Полезно иногда специально опускать плечи вниз и расслаблять лицо.
  • Следить за дыханием. Во время тревоги дыхание становится поверхностным и быстрым. Несколько более медленных и глубоких вдохов помогают снизить общее напряжение в теле.
  • Вставать из-за стола хотя бы на пару минут. Долгое неподвижное положение усиливает нагрузку на шею, спину и грудной отдел. Короткая прогулка по комнате или несколько движений плечами уже помогают мышцам разгрузиться.
  • Переводить взгляд от экрана вдаль. Постоянная концентрация на телефоне или ноутбуке усиливает напряжение в теле. Даже взгляд в окно помогает нервной системе немного успокоиться.
  • Чувствовать опору стоп на полу. Это простой способ почувствовать тело. Такой прием помогает немного снизить внутреннее ощущение тревожной спешки.