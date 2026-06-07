5 упражнений для мышц спины, которые помогут избавиться от боли и сутулости

Найдите устойчивую опору — скамью, стул или даже диван. Встаньте сбоку от нее, поставьте на опору колено и одноименную руку. Вторая рука с гантелью свободно свисает вниз, спина прямая и почти параллельна полу. На выдохе начните подтягивать гантель к поясу, сгибая руку в локте и направляя локоть вверх. Важно поднимать не руку за счет бицепса, а локоть за счет мышц спины. В верхней точке постарайтесь свести лопатки и зафиксируйтесь на секунду. На вдохе плавно опустите руку в исходное положение. Сделайте 10−12 повторений на одну руку, затем поменяйте сторону.