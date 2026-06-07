5 упражнений для мышц спины, которые помогут избавиться от боли и сутулости

Сильная спина — это не только красивая осанка, но и здоровье позвоночника, и свобода движения в любом возрасте. Мышцы спины — одни из самых крупных в организме, и их укрепление напрямую влияет на общее самочувствие. К счастью, для поддержания спины в тонусе не нужны дорогие тренажеры. Большинство упражнений можно выполнять дома с минимальным инвентарем. В этой статье разбираем пять лучших упражнений с подробной техникой выполнения.
Тяга гантели одной рукой в наклоне
Тяга гантели одной рукой — одно из самых эффективных упражнений для проработки широчайших мышц спины. Оно помогает укрепить середину спины, убрать сутулость и сделать спину визуально шире. Главное преимущество упражнения — возможность выполнять его с упором на скамью или стул, что снижает нагрузку на поясницу и позволяет полностью сконцентрироваться на работе мышц спины.
Найдите устойчивую опору — скамью, стул или даже диван. Встаньте сбоку от нее, поставьте на опору колено и одноименную руку. Вторая рука с гантелью свободно свисает вниз, спина прямая и почти параллельна полу. На выдохе начните подтягивать гантель к поясу, сгибая руку в локте и направляя локоть вверх. Важно поднимать не руку за счет бицепса, а локоть за счет мышц спины. В верхней точке постарайтесь свести лопатки и зафиксируйтесь на секунду. На вдохе плавно опустите руку в исходное положение. Сделайте 10−12 повторений на одну руку, затем поменяйте сторону.
Отведение рук в наклоне с гантелями
Это упражнение направлено на укрепление верхней части спины — ромбовидных и трапециевидных мышц, которые отвечают за красивое положение плеч и прямую осанку. Если вы сутулитесь, именно эти мышцы ослаблены и нуждаются в укреплении.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Возьмите в каждую руку небольшие гантели весом 1−2 килограмма. Наклоните корпус вперед, сохраняя спину прямой — таз отведен назад, спина не округляется. На выдохе разведите руки в стороны, поднимая их до уровня плеч. Локти слегка согнуты, кисти смотрят вниз. В верхней точке на секунду задержитесь, чувствуя, как работают мышцы между лопатками. На вдохе медленно опустите руки в исходное положение.
Становая тяга с гантелями
Становая тяга — базовое упражнение для укрепления мышц-разгибателей позвоночника, ягодиц и задней поверхности бедра. Она формирует мощный мышечный корсет, который поддерживает позвоночник и защищает его от травм. Выполнять ее можно как со штангой, так и с гантелями — второй вариант проще для начинающих.
Возьмите в руки гантели и встаньте прямо, ноги на ширине тазобедренных суставов. Спина прямая, пресс напряжен. На вдохе начните движение: отводите таз назад и наклоняйте корпус вперед, опуская гантели вниз вдоль ног. Важно, чтобы спина оставалась прямой на протяжении всего движения. Опускайтесь до тех пор, пока не почувствуете растяжение в задней поверхности бедра. На выдохе вернитесь в исходное положение, выпрямляя корпус за счет напряжения ягодиц и мышц спины.
Тяга резинки к поясу сидя
Для тех, кто тренируется дома без гантелей, отличной альтернативой станет эластичная фитнес-резинка. Тяга резинки к поясу — это безопасное и эффективное упражнение для проработки широчайших мышц спины, которое подходит даже начинающим.
Сядьте на пол, вытянув ноги вперед. Накиньте резинку на стопы, а концы возьмите в руки. Спина прямая, плечи расправлены. На выдохе начните тянуть резинку к поясу, сгибая руки в локтях и направляя локти назад. Старайтесь приводить лопатки к позвоночнику. В конечной точке задержитесь на 1−2 секунды. На вдохе плавно верните руки в исходное положение. Важно: движение выполняется за счет мышц спины, а не рук.
Гиперэкстензия на полу
Гиперэкстензия — лучшее упражнение для укрепления нижней части спины и мышц-разгибателей позвоночника. В домашних условиях его легко заменить упражнением «лодочка» или «супермен», которое не требует никакого инвентаря.
Лягте на живот, руки вытянуты вперед, ноги прямые. На выдохе одновременно поднимите руки, грудь и ноги от пола. Старайтесь не запрокидывать голову — взгляд направлен вниз. Задержитесь в верхней точке на 2−3 секунды, чувствуя напряжение в мышцах спины и ягодицах. Медленно опуститесь в исходное положение. Не стремитесь подняться как можно выше — важнее стабильность и контроль.
Пять этих упражнений охватывают все ключевые группы мышц спины: широчайшие, ромбовидные, трапециевидные и мышцы-разгибатели позвоночника. Выполняйте их 2−3 раза в неделю, начиная с 2−3 подходов по 10−12 повторений каждого. Постепенно увеличивайте нагрузку, добавляя вес или количество повторений. И помните: техника всегда важнее веса. Лучше сделать меньше, но правильно, чем больше, но с ошибками.