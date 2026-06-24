5 лучших видов спорта для тех, кто хочет быстро убрать живот

Многие годами качают пресс, но не видят результата. Проблема в том, что локальное жиросжигание миф: вы не можете заставить организм убирать жир именно с живота, тренируя только эту зону. Чтобы убрать живот, нужно сжигать жир во всем теле. В этой статье — пять видов спорта, которые помогут быстрее убрать живот.