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Мужская тренировка с собственным весом без железа

Мужская тренировка с собственным весом — силовая программа для проработки основных мышечных групп. Показываем упражнения для домашнего воркаута.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail

Эта комплексная тренировка помогает прокачать все группы мышц для мужчин без оборудования и спортзала. Отвечаем на вопросы, которые часто появляются у новичков перед началом занятий по этой системе.

Можно ли набрать мышечную массу без гантелей?

Да, особенно на начальном этапе тренировок. Упражнения без гантелей для мужчин помогают укреплять мышцы и постепенно прогрессировать.

Чем воркаут отличается от обычной тренировки?

Воркаут дома для мужчин — это система тренировок с собственным весом, в которой основное внимание уделяется развитию силы, выносливости и контролю над телом. Здесь не используются тренажеры и тяжелые отягощения, а нагрузка создается за счет собственного веса.

Какие упражнения входят в такой комплекс?

Функциональная тренировка без железа включает отжимания, планки, берпи и упражнения на мышцы кора. Такие движения одновременно задействуют несколько мышечных групп.

Упражнения без гантелей подходят для похудения?

Да, силовая тренировка без инвентаря помогает снизить вес — особенно в сочетании с корректировкой питания и кардио.