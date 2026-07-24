В 57 лет не сбавляет обороты: как Хью Джекман поддерживает идеальную форму

После 20 лет роли Росомахи, когда Хью Джекману приходилось проходить через изнурительные циклы набора и сжигания веса, он перешел на постоянное поддержание формы. Это не только снижает риск травм, но и дает более устойчивый результат, чем периодические авральные тренировки перед съемками. В этой статье — три главных принципа, которые помогают актеру постоянно держать себя в тонусе.
Силовые тренировки с защитой суставов
Джекман продолжает работать с серьезными весами, но делает это с умом. Его программа включает базовые упражнения: жим лежа, приседания и становую тягу. При этом он чередует тяжелые подходы с упражнениями на большее количество повторений.
В июле 2026 года он показал на видео в своих соцсетях необычный вариант отжиманий: руки на возвышении (на блинах от штанги), а на шее — тяжелая цепь. Это так называемые отжимания с дефицитом — когда руки выше ног, что дает более глубокую амплитуду движения и лучше нагружает грудные мышцы. Такой подход не только укрепляет мышцы, но и помогает защищать суставы, которые с возрастом становятся более уязвимыми. Кроме того, его тренер Бет Льюис следит за тем, чтобы он не перегружался, но при этом продолжал прогрессировать.
Кардио для выносливости
Хью Джекман не только поднимает тяжести, но и серьезно работает над выносливостью. Его любимый снаряд — гребной тренажер, а лучший результат 5 километров за 18 минут 31 секунду. Для мужчины его возраста это отличный показатель.
Кроме гребного тренажера, он использует тренажер, имитирующий движения лыжника. Такое разнообразие кардионагрузок помогает актеру оставаться выносливым и не перегружать одни и те же суставы. Он тренируется несколько дней в неделю, поддерживая вес около 90 килограммов.
Осознанное питание без жестких ограничений
Во время подготовки к роли Росомахи Хью Джекман придерживался экстремальной диеты — до 6000 калорий в день, чтобы набрать мышечную массу. Он шутил, что это были не те калории, которые хочется — в основном рыба, курица и зеленые бобы.
Сейчас его подход изменился. Он придерживается осознанного питания без жестких ограничений. В основе рациона — белок: курица, рыба, яйца. Актер не отказывает себе в еде, но следит за качеством продуктов. Джекман известен тем, что иногда нарушает диету, но делает это осознанно, не превращая срывы в систему. Он считает, что строгие ограничения не работают в долгосрочной перспективе.
В прошлом Хью практиковал интервальное голодание по схеме 16:8 — 16 часов без еды и 8 часов для приема пищи. Это помогало ему контролировать вес при подготовке к ролям. Однако в повседневной жизни он не придерживается жестких диет, а выбирает устойчивый подход, который можно соблюдать годами.
Подход Хью Джекмана строится на трех китах: разнообразные силовые тренировки с защитой суставов, кардио для выносливости и осознанное питание без жестких ограничений. Но главное, что он перестал гнаться за формой. Именно это позволяет ему в 57 лет оставаться в форме и показывать результаты, которым позавидовали бы многие тридцатилетние.