В 57 лет не сбавляет обороты: как Хью Джекман поддерживает идеальную форму

В июле 2026 года он показал на видео в своих соцсетях необычный вариант отжиманий: руки на возвышении (на блинах от штанги), а на шее — тяжелая цепь. Это так называемые отжимания с дефицитом — когда руки выше ног, что дает более глубокую амплитуду движения и лучше нагружает грудные мышцы. Такой подход не только укрепляет мышцы, но и помогает защищать суставы, которые с возрастом становятся более уязвимыми. Кроме того, его тренер Бет Льюис следит за тем, чтобы он не перегружался, но при этом продолжал прогрессировать.