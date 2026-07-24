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В 57 лет не сбавляет обороты: как Хью Джекман поддерживает идеальную форму

В 57 лет Хью Джекман продолжает удивлять поклонников своей формой и выносливостью. Но его секрет не в удачной генетике, актер признался, что после 50 изменил подход к тренировкам.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

После 20 лет роли Росомахи, когда Хью Джекману приходилось проходить через изнурительные циклы набора и сжигания веса, он перешел на постоянное поддержание формы. Это не только снижает риск травм, но и дает более устойчивый результат, чем периодические авральные тренировки перед съемками. В этой статье — три главных принципа, которые помогают актеру постоянно держать себя в тонусе.

Силовые тренировки с защитой суставов

Хью Джекман сохраняет отличную физическую форму даже после 50 лет.
Хью Джекман сохраняет отличную физическую форму даже после 50 лет.Источник: Соцсети

Джекман продолжает работать с серьезными весами, но делает это с умом. Его программа включает базовые упражнения: жим лежа, приседания и становую тягу. При этом он чередует тяжелые подходы с упражнениями на большее количество повторений.

В июле 2026 года он показал на видео в своих соцсетях необычный вариант отжиманий: руки на возвышении (на блинах от штанги), а на шее — тяжелая цепь. Это так называемые отжимания с дефицитом — когда руки выше ног, что дает более глубокую амплитуду движения и лучше нагружает грудные мышцы. Такой подход не только укрепляет мышцы, но и помогает защищать суставы, которые с возрастом становятся более уязвимыми. Кроме того, его тренер Бет Льюис следит за тем, чтобы он не перегружался, но при этом продолжал прогрессировать.

Кардио для выносливости

Гребной тренажер — один из главных инструментов Джекмана для поддержания выносливости.
Гребной тренажер — один из главных инструментов Джекмана для поддержания выносливости.Источник: Соцсети

Хью Джекман не только поднимает тяжести, но и серьезно работает над выносливостью. Его любимый снаряд — гребной тренажер, а лучший результат 5 километров за 18 минут 31 секунду. Для мужчины его возраста это отличный показатель.

Кроме гребного тренажера, он использует тренажер, имитирующий движения лыжника. Такое разнообразие кардионагрузок помогает актеру оставаться выносливым и не перегружать одни и те же суставы. Он тренируется несколько дней в неделю, поддерживая вес около 90 килограммов.

Осознанное питание без жестких ограничений

Джекман не сидит на жестких диетах, а выбирает устойчивый подход к питанию.
Джекман не сидит на жестких диетах, а выбирает устойчивый подход к питанию.Источник: Соцсети

Во время подготовки к роли Росомахи Хью Джекман придерживался экстремальной диеты — до 6000 калорий в день, чтобы набрать мышечную массу. Он шутил, что это были не те калории, которые хочется — в основном рыба, курица и зеленые бобы.

Сейчас его подход изменился. Он придерживается осознанного питания без жестких ограничений. В основе рациона — белок: курица, рыба, яйца. Актер не отказывает себе в еде, но следит за качеством продуктов. Джекман известен тем, что иногда нарушает диету, но делает это осознанно, не превращая срывы в систему. Он считает, что строгие ограничения не работают в долгосрочной перспективе.

В прошлом Хью практиковал интервальное голодание по схеме 16:8 — 16 часов без еды и 8 часов для приема пищи. Это помогало ему контролировать вес при подготовке к ролям. Однако в повседневной жизни он не придерживается жестких диет, а выбирает устойчивый подход, который можно соблюдать годами.

Подход Хью Джекмана строится на трех китах: разнообразные силовые тренировки с защитой суставов, кардио для выносливости и осознанное питание без жестких ограничений. Но главное, что он перестал гнаться за формой. Именно это позволяет ему в 57 лет оставаться в форме и показывать результаты, которым позавидовали бы многие тридцатилетние.