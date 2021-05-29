«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

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В Порту завершился финал Лиги чемпионов. Футболисты «Челси» одержали победу над «Манчестер Сити» с минимальным счетом — 1:0.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц, которому ассистировал Мейсон Маунт.

«Манчестер Сити» больше владел мячом, но пропускал опасные контратаки. В одной из них лондонская команда и открыла счет в матче.

По ходу матча сразу несколько футболистов получили травмы и вынуждены были покинуть поле. На 39-й минуте с поля ушел защитник «Челси» Тиаго Силва, а на 60-й минуте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.