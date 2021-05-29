Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.05
Манчестер Сити
Челси
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Все события
Фоторепортажи
14Россия обыграла Швейцарию
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
29 мая, источник: Sportmail.ru

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Клуб Романа Абрамовича во второй раз в истории выиграл главный еврокубок.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В Порту завершился финал Лиги чемпионов. Футболисты «Челси» одержали победу над «Манчестер Сити» с минимальным счетом — 1:0.

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц, которому ассистировал Мейсон Маунт.

«Манчестер Сити» больше владел мячом, но пропускал опасные контратаки. В одной из них лондонская команда и открыла счет в матче.

По ходу матча сразу несколько футболистов получили травмы и вынуждены были покинуть поле. На 39-й минуте с поля ушел защитник «Челси» Тиаго Силва, а на 60-й минуте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

«Челси» выиграл престижный трофей во второй раз в истории. Впервые кубок Лиги чемпионов достался клубу Романа Абрамовича в 2012 году в результате победы над «Баварией». Лондонцы также выходили в финал турнира в 2008 году, но уступили «Манчестер Юнайтед» по пенальти. «Манчестер Сити» принимал участие в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

Россия стала лидером группы на ЧМ! Наши сломили Швейцарию
Кто из сборной России может «продать» себя на Евро
Казахстан установил национальный рекорд и возглавил группу ЧМХ
Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной
«Внезапно русские заиграли по-русски». Что пишут в Швейцарии
УЕФА определил 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21
«Брентфорд» впервые с 1947 года сыграет в АПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь