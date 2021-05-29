«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
Клуб Романа Абрамовича во второй раз в истории выиграл главный еврокубок.
Клуб Романа Абрамовича во второй раз в истории выиграл главный еврокубок.
В Порту завершился финал Лиги чемпионов. Футболисты «Челси» одержали победу над «Манчестер Сити» с минимальным счетом — 1:0.
Единственный гол в матче на 42-й минуте забил немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц, которому ассистировал Мейсон Маунт.
«Манчестер Сити» больше владел мячом, но пропускал опасные контратаки. В одной из них лондонская команда и открыла счет в матче.
По ходу матча сразу несколько футболистов получили травмы и вынуждены были покинуть поле. На 39-й минуте с поля ушел защитник «Челси» Тиаго Силва, а на 60-й минуте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
«Челси» выиграл престижный трофей во второй раз в истории. Впервые кубок Лиги чемпионов достался клубу Романа Абрамовича в 2012 году в результате победы над «Баварией». Лондонцы также выходили в финал турнира в 2008 году, но уступили «Манчестер Юнайтед» по пенальти. «Манчестер Сити» принимал участие в финале Лиги чемпионов впервые в истории.