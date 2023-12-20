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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава РФС объяснил отказ от перехода в Азию

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему было принято решение остаться в Европе и не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 20 декабря, на заключительном заседании в 2023 году, исполком РФС проголосовал против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем. Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.

Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», — приводит слова президента РФС ТАСС.

Также Дюков отметил, что есть прогресс во взаимоотношениях между РФС и УЕФА.

«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров, у нас есть определенное время для принятия решений», — цитирует Дюкова ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

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