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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«На вкус как хорошее вино». «Боруссия» ответила на троллинг «ПСЖ» спустя 4 года

В 2020 году футболисты парижского клуба после победы над дортмундцами спародировали тогдашнего нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда.

ПСЖ
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Дортмундская «Боруссия» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов вновь обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0 и вышла в финал самого престижного еврокубкового турнира.

После матча на официальной странице клуба в социальной сети X появился пост с ретвитом публикации «ПСЖ» 4-летней давности. На фото футболисты парижан пародируют празднование Эрлинга Холанда, который в то время выступал за «Дортмунд», после победы в ⅛ финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 (1:2, 2:0).

«На вкус как хорошее вино», — так пресс-служба «Боруссии» подписала ретвит сообщения «ПСЖ» четырехлетней давности.

Источник: Соцсети

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года. Тогда команда Юргена Клоппа проиграла в решающем матче «Баварии» со счетом 1:2. Из футболистов, игравших в финале за дортмундский клуб 11 лет назад, в составе остались двое — Матс Хуммель и Марко Ройс. который по окончании сезона покинет «Боруссию».

Вторым финалистом Лиги чемпионов нынешнего сезона станет победитель пары «Реал» — «Бавария». Ответная встреча пройдет в Мадриде 8 мая. Первая игра команд завершилась ничьей — 2:2.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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