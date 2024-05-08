«На вкус как хорошее вино». «Боруссия» ответила на троллинг «ПСЖ» спустя 4 года
В 2020 году футболисты парижского клуба после победы над дортмундцами спародировали тогдашнего нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда.
В 2020 году футболисты парижского клуба после победы над дортмундцами спародировали тогдашнего нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Дортмундская «Боруссия» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов вновь обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0 и вышла в финал самого престижного еврокубкового турнира.
После матча на официальной странице клуба в социальной сети X появился пост с ретвитом публикации «ПСЖ» 4-летней давности. На фото футболисты парижан пародируют празднование Эрлинга Холанда, который в то время выступал за «Дортмунд», после победы в ⅛ финала Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 (1:2, 2:0).
«На вкус как хорошее вино», — так пресс-служба «Боруссии» подписала ретвит сообщения «ПСЖ» четырехлетней давности.
«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года. Тогда команда Юргена Клоппа проиграла в решающем матче «Баварии» со счетом 1:2. Из футболистов, игравших в финале за дортмундский клуб 11 лет назад, в составе остались двое — Матс Хуммель и Марко Ройс. который по окончании сезона покинет «Боруссию».
Вторым финалистом Лиги чемпионов нынешнего сезона станет победитель пары «Реал» — «Бавария». Ответная встреча пройдет в Мадриде 8 мая. Первая игра команд завершилась ничьей — 2:2.