Матч «Барселона» — «Аталанта» 29 января 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе. Главный арбитр встречи — англичанин Майкл Оливер. Игру «Барселона» — «Аталанта» в прямом эфире покажет Okko. Трансляция начнется в 22:00 мск.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Барселона» — один из фаворитов Лиги чемпионов, каталонцы после 7 матчей занимают второе место и еще могут обогнать «Ливерпуль». После поражения в 1-м туре ЛЧ от «Монако» команда Ханси Флика одержала 6 побед подряд, в том числе разгромила «Баварию» (4:1).
У «Аталанты» тоже только одно поражение в Лиге чемпионов — 2:3 от «Реала». Всего у бергамасков 14 очков, они располагаются на 7-й строчке и еще не гарантировали себе место в первой восьмерке. Поэтому ожидается, что обе команды сегодня выставят сильнейшие составы.
Результаты прошедших матчей и расписание турнира вы можете найти здесь.
Это первая игра «Барселоны» с «Аталантой», до этого команды не встречались в официальных матчах. Клуб из Испании забил больше всего голов в этой ЛЧ (26), итальянцы — на третьем месте (18).
Букмекеры в этой паре отдают предпочтение «Барселоне», на коэффициент на ее победу — 1,75. Ничья стоит 4,50, победа «Аталанты» — 4,40. Также здесь ждут 4 гола и больше.