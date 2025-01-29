Матч «Барселона» — «Аталанта» 29 января 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Аталанты» тоже только одно поражение в Лиге чемпионов — 2:3 от «Реала». Всего у бергамасков 14 очков, они располагаются на 7-й строчке и еще не гарантировали себе место в первой восьмерке. Поэтому ожидается, что обе команды сегодня выставят сильнейшие составы.