Матч «Реал» — «Манчестер Сити» 19 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главный арбитр встречи — Иштван Ковач из Румынии. Игру «Реал» — «Манчестер Сити» в прямом эфире покажет «Okko».
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Первая встреча «Ман Сити» и «Реала» в этом розыгрыше в прошлый вторник займет достойное место среди самых ярких противостояний с участием этих клубов. «Реал» уступал в счете, сравнивал, «Сити» вновь выходил вперед и был близок к домашней победе, но королевский клуб в своем стиле вырвал победу в концовке, забив два гола за шесть минут. В составе «Манчестер Сити» дубль на счету Эрлинга Холанда, а у «Реала» забивали Килиан Мбаппе, Браим Диас и Джуд Беллингем.
Теперь «Манчестер Сити» для выхода в ⅛ финала устроит только победа в Мадриде. Если чемпионы Англии по итогам 90 минут добьются перевеса в один мяч, Иштван Ковач назначит дополнительные 30 минут для выявления сильнейшего по сумме двух матчей. Интересно, что соперники прежде пять раз сходились друг против друга в плей-офф Лиги чемпионов и добивались успеха в такой последовательности: «Реал», «Сити», «Реал», «Сити», «Реал». В апреле прошлого года очная встреча на «Бернабеу» завершилась со счетом 3:3. У обеих команд великолепные мастера в атаке и серьезные проблемы с обороной, так что болельщики могут увидеть что-то вроде подобной перестрелки еще раз.
Результаты прошедших матчей и расписание Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Несмотря на то, что теперь очередь Пепа Гвардиолы брать верх над Карло Анчелотти, который устал играть против него, букмекеры не верят в проход англичан в ⅛ финала. Ставки на успех «горожан» принимаются с коэффициентом 4.80, а «сливочных» — 1.22. Вероятность победы «Реала» в отдельно взятом домашнем матче оценивается более скромно — 2.00, но чемпионов Испании устроит и ничья.