Матч «Реал» — «Манчестер Сити» 19 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Теперь «Манчестер Сити» для выхода в ⅛ финала устроит только победа в Мадриде. Если чемпионы Англии по итогам 90 минут добьются перевеса в один мяч, Иштван Ковач назначит дополнительные 30 минут для выявления сильнейшего по сумме двух матчей. Интересно, что соперники прежде пять раз сходились друг против друга в плей-офф Лиги чемпионов и добивались успеха в такой последовательности: «Реал», «Сити», «Реал», «Сити», «Реал». В апреле прошлого года очная встреча на «Бернабеу» завершилась со счетом 3:3. У обеих команд великолепные мастера в атаке и серьезные проблемы с обороной, так что болельщики могут увидеть что-то вроде подобной перестрелки еще раз.